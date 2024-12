O Grêmio terá mais um desfalque para enfrentar o Corinthians. No início da tarde desta sexta-feira (6), o Clube informou, através de nota oficial, que o atacante Aravena teve lesão confirmada na coxa esquerda e desfalca o Tricolor pelo restante da temporada.

De acordo com o Clube, após ser submetido a exames de imagem, o atacante teve diagnosticada lesão grau 1 na coxa esquerda. Ele já está em tratamento com a fisioterapia, mas não há tempo hábil para recuperação até o último jogo da temporada, no domingo.

Alexander Aravena deixou a o empate em 1 a 1 diante do Vitória, na quarta-feira (4), com dores musculares. Ele jogou apenas 34 minutos até precisar ser substituído. Com a lesão confirmada, é desfalque certo para o jogo diante o Corinthians. Com isso, Soteldo, que foi poupado da viagem para a Bahia, deve ganhar a vaga no time titular.

Soteldo deve ganhar a vaga de Aravena com a lesão confirmada (Foto: Maxi Franzoi/AGIF)

Grêmio e Corinthians entram em campo a partir das 16h, pela 38ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida, além de ser a última do ano, marca a despedida de Pedro Geromel dos gramados. Ainda não há projeção de público, mas a tendência é de casa cheia. O jogo será disputado na Arena do Grêmio, em Porto Alegre. A torcida visitante já esgotou os dois mil ingressos disponibilizados.

Confira a nota sobre a lesão:

O Departamento de Ciência, Saúde e Performance informa que após o confronto na última quarta-feira, o atacante Alexander Aravena foi submetido a exames de imagem e teve diagnosticada lesão grau 1 a no adutor longo da coxa esquerda.

O jogador já está em tratamento com a fisioterapia.