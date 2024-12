Corinthians define metas esportivas para 2025; confira

Um documento com o plano orçamentário do Corinthians para a próxima temporada foi apresentado aos conselheiros do clube nesta sexta-feira (5). O planejamento aponta os objetivos do clube na próxima temporada, dentro e fora de campo.

Para alcançar um superávit na próxima temporada, a diretoria do Timão estabeleceu as metas esportivas que a equipe precisa alcançar nos torneios que vai disputar no próximo ano: Paulistão, Copa do Brasil, Libertadores e Campeonato Brasileiro.

Veja as metas esportivas do Corinthians em 2025

Campeonato Paulista Copa do Brasil Libertadores Campeonato Brasileiro Semifinais Quartas de final Oitavas de final 8ª colocação

As projeções do Corinthians são modestas, mas correspondem à expectativa mínima do Timão para a temporada. Para alcançar a meta, o clube alvinegro precisará superar os maus desempenhos recentes nas competições que disputará.

O clube alvinegro não alcança as semifinais do Paulistão desde 2022. Nas últimas duas edições do campeonato, o Corinthians foi eliminado nas quartas de final pelo Ituano, em 2023, e caiu na fase de grupos nesta temporada.

Na Libertadores, o Timão precisará superar a Pré-Libertadores para sonhar com as oitavas de final. O clube possui recordações negativas da disputa da repescagem do torneio continental. Em 2011, o Corinthians foi eliminado pelo Tolima (COL) e, em 2020, perdeu para o Guaraní (PAR).

Na última vez que participou da principal competição continental, em 2023, o Corinthians foi eliminado na fase de grupos. O Timão ainda não sabe quem serão seus adversários na disputa, cujos jogos estão marcados para os meses de fevereiro e março.

Por outro lado, o Corinthians tem um bom retrospecto na Copa do Brasil e no Brasileirão, e basta repetir o desempenho deste ano para alcançar as metas de 2025. Nesta temporada, o Timão chegou à semifinal do torneio mata-mata e já garantiu pelo menos a oitava colocação no campeonato de pontos corridos.

Corinthians vai disputar quatro competiççoes na próxima temporada (Foto: Joisel Amaral/AGIF)

O documento apresentado aos conselheiros do Corinthians ainda precisa ser aprovado pelo Conselho Fiscal, pelo Conselho de Orientação (CORI) e pelo Conselho Deliberativo, que irão analisar as metas, entre outros pontos do plano orçamentário.