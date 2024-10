Titular do Flamengo provoca Corinthians após classificação: ‘Esse clima hostil a gente gosta’

Gabigol e Wesley celebrando gol contra o Racing em 2023 (Foto: Gilvan de Souza)







Escrito por Lance! • Publicada em 20/10/2024 - 19:43 • Rio de Janeiro

Após excelente atuação no jogo que sacramentou a classificação do Flamengo sobre o Corinthians para a final da Copa do Brasil, o lateral Wesley provocou o antigo companheiro Matheuzinho.



Gabigol e Wesley celebrando gol do Flamengo na Libertadores de 2023 (Foto: Gilvan de Souza)

Antes do jogo, Matheuzinho afirmou que o Flamengo iria encontrar um “clima hostil” na Neo Química Arena, mesmo com a desvantagem no placar agregado.

"Esse clima hostil a gente gosta, esse clima a gente gosta, classificado. Isso aqui é Flamengo!", afirmou Wesley, titular desde que Filipe Luis chegou ao comando do Rubro-Negro.

Matheuzinho participou de um lance crucial do jogo. Ele sofreu a falta que culminou na expulsão direta de Bruno Henrique.

É importante ressaltar que por detalhes o lateral Wesley não se transferiu do Flamengo para o futebol europeu. A Atalanta ficou bem perto de fechar a contratação do atleta de 21 anos. Além disso, Tottenham e Bournemouth se interessaram pelo jogador.