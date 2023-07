— Como Dorival é educado, centrado, ganhador de títulos, ai ele não serve para ser Treinador da Seleção Brasileira. Ai, tem que ser "amiguinho", igual é o Fernando Diniz? Ser interino do interino? Você acha justo isso? Um cara que foi campeão no Flamengo, campeão no Santos. Será que vocês não entenderam que o Dorival Junior era o cara para ser o treinador da Seleção Brasileira, isso é o correto! Mas, precisa ser marrento, não gente boa e profissional — finalizou o apresentador.