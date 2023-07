Autor do segundo gol do São Paulo na vitória por 2 a 1 no jogo de volta pelas quartas de final da Copa do Brasil, David revelou como foram as conversas com Dorival Júnior antes de entrar em campo e ajudar a garantir a vaga da equipe na semifinal da competição. David entrou no segundo tempo e, quase nos minutos finais aproveitou um passe de Juan, ajudando no resultado positivo na casa do rival. Veja o vídeo!