Craque Neto aponta ‘culpado’ por sucesso do Palmeiras: ‘Não suporto’

Craque Neto apontou um 'culpado' pelo sucesso do Palmeiras no Campeonato Brasileiro durante o programa "Donos da Bola", na Band. Ele se rendeu ao time depois da goleada de virada para cima do Red Bull Bragantino, por 5 a 1, na última quarta-feira (17).

continua após a publicidade

O debate era sobre o sucesso da dupla de ataque entre Vitor Roque e Flaco López, no Palmeiras, depois do Mundial de Clubes. Craque Neto apontou Abel Ferreira como responsável pelo sucesso e ainda o colocou como melhor técnico do Brasileirão.

➡️Desfalque de última hora para Flamengo x Palmeiras agita web: ‘Sem mais’

- Quem é o cara? Abel Ferreira. Ninguém nesse país é melhor que o Abel Ferreira, só o Ancelotti. No futebol brasileiro, ninguém é melhor que ele. Em gestão, então, ele deita e rola nos brasileiros. Eu não suporto ele, mas tem que falar a verdade - analisou Craque Neto.

continua após a publicidade

Craque Neto avaliou a disputa entre Flamengo e Palmeiras pelo Brasileirão (Foto: Reprodução Band)

Palmeiras aposta em ‘segredo de Abel’ para voltar a vencer Flamengo no Rio

O Palmeiras encara o Flamengo, em duelo considerado a “final antecipada” do Brasileirão, com a missão de encerrar um jejum incômodo. A última vitória alviverde no Rio de Janeiro foi em 2015, quando Dudu e Vitor Hugo garantiram o triunfo por 2 a 1. Desde então, são quatro vitórias cariocas e quatro empates.

A favor do Palmeiras está um dos segredos de Abel Ferreira para manter a equipe na liderança: o desempenho como visitante. Na atual edição do Brasileirão, são oito vitórias, dois empates e apenas duas derrotas fora de casa — aproveitamento de 72,2%, o melhor da competição nesse recorte.

continua após a publicidade

➡️Globo anuncia ídolos de Flamengo e Palmeiras na transmissão do jogo decisivo

— Sabemos que o Palmeiras não vence lá há muitos anos. É um desafio para nós, mas nosso foco é seguir consistentes, com equilíbrio e concentração — disse Abel Ferreira, em entrevista coletiva.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Após golear o Bragantino no Allianz Parque, o Palmeiras chega para o duelo em sua melhor sequência na temporada e com o departamento médico praticamente zerado, graças à recuperação do lateral-direito Khellven.