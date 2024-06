Craque da Seleção Brasileira tem suposta conversa vazada com criadora de conteúdo adulto

Vini Jr, Rodrygo e Endrick jogarão juntos no Real Madrid (Foto: Joilson Marconne/CBF)







Escrito por Lance! • Publicada em 12/06/2024 - 17:00 • Rio de Janeiro

Rodrygo Goes, atacante do Real Madrid e da Seleção Brasileira, teve suposta conversa com a criadora de conteúdo adulto, Mari Ávila. A mulher é uma das maiores produtoras da plataforma privacy e o print teria sido publicado por ela mesmo no seu perfil do Instagram.

Na conversa, o atacante declara ser fã da criadora. Ela retribuiu dizendo que também admirava o trabalho do jogador, que acabou de ganhar mais uma Champions League pelo Real Madrid. No final do print, os dois começam a combinar um encontro.

Mari Ávila é considerada uma das maiores criadoras de conteúdo adulto da atualidade. Ela já gravou vídeos íntimos com Andressa Urach, MC IG e MC Negão Original.

Print da suposta conversa publicado por Mari Ávila (Foto: Reprodução)