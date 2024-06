Robinho faz curso de conserto de TV na prisão, diz jornal

Robinho está preso desde o dia 22 de março no presídio de Tremembé, no interior de SP (Foto: Divulgação / Santos)







Escrito por Lance! • Publicada em 12/06/2024 - 16:50 • Rio de Janeiro (RJ)

Robinho, preso desde o dia 22 de março no presídio de Tremembé, no interior de SP, se inscreveu em um curso de eletrônica e está aprendendo a consertar TVs e rádios, segundo informou o advogado do ex-jogador, Mario Rosso Vale, ao jornal inglês "The Sun".

- Ele tem que fazer 600 horas de aprendizado remoto para se qualificar nessa área. É difícil dizer se ele está gostando ou não, mas está ajudando a passar o tempo - afirmou.

Ainda segundo o advogado, a vida de Robinho na cadeia tem sido tranquila.

- Robinho está mantendo a cabeça baixa e seguindo em frente silenciosamente. Ele está sendo um presidiário exemplar e não teve problemas com outros presos. Ele está se mantendo ocupado - disse.

De acordo com o "The Sun", o ex-jogador virou membro de um Clube do Livro e teria se oferecido a dirigir um programa que distribui 500 livros por mês aos presos.

Robinho, de 40 anos, foi condenado na Itália a nove anos de prisão em regime fechado pelo crime de estupro. O Superior Tribunal de Justiça (STJ0 homologou a sentença e determinou o cumprimento da pena no Brasil.