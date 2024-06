PVC relembra acusação de Neto: ‘Maior sacanagem que fizeram comigo’

O jornalista esportivo Paulo Vinícius Coelho, o PVC, deu entrevista ao Alt Tabet (Foto: Reprodução/SporTV)







Publicada em 12/06/2024 - 12:48 • Rio de Janeiro (RJ)

O jornalista esportivo Paulo Vinícius Coelho, o PVC, relembrou, em entrevista ao Alt Tabet, do Canal UOL, o episódio da final do Mundial de Clubes entre Corinthians x Chelsea, em 2012, envolvendo o apresentador Neto, da Band. Segundo PVC, o ex-jogador foi o responsável pela "maior sacanagem" que já fizeram com ele.

PVC contou que, ao ver a reação dele após uma defesa do goleiro Cássio, Neto espalhou que ele teria torcido contra o Corinthians.

- Maior sacanagem que fizeram comigo foi o Neto que fez. Eu estava torcendo pelo Corinthians, foi uma das maiores coberturas que fiz na minha vida, e todo mundo do Corinthians era muito generoso comigo, tanto que a primeira entrevista após o título o Tite deu para mim e o André Plihal - disse.

Segundo PVC, o ex-jogador do Corinthians "passou sete anos" contando esta história e que isso poderia ter causado, inclusive, a morte dele.

- Eu poderia ter apanhado em Itaquera, poderia ter morrido em Itaquera. Mas eu vou lá, ou a qualquer outro estádio, com o maior orgulho, porque eu amo futebol. Então você dizer para mim que eu torci contra fulano ou sicrano, com todo o respeito, vai à m***, porque eu trabalho para c***, desde que eu tinha 15 anos, para ser jornalista esportivo. Isso é muito sério para mim - afirmou.

De acordo com PVC, Neto, que é corintiano, teria entendido que ele estaria torcendo contra o Timão, quando, na verdade, apenas considerou aquela uma "jogada espetacular, sensacional" ao soltar um palavrão. Apesar do mal-entendido, PVC garantiu que está tudo resolvido entre eles.