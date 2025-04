Corinthians x Vasco terá Galvão Bueno e ex-técnico dos clubes; veja transmissão

Principal voz do esporte brasileiro, Galvão Bueno estreia neste sábado (5) nas transmissões esportivas do Prime Video. O narrador inicia sua caminhada no duelo entre Corinthians x Vasco, válido pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será transmitida diretamente da NeoQuímica Arena, em São Paulo (SP), com o pré-jogo iniciando a partir das 17h30.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Para a estreia, Galvão Bueno estará acompanhado do comentarista convidado Vanderlei Luxemburgo, que passou por Corinthians e Vasco, além de outros comentaristas e repórteres do Prime Video: Rafael Oliveira, Nadine Basttos, Mauro Naves, André Hernan e Fernanda Arantes.

Ao longo da competição, o Prime Video transmitirá uma partida exclusiva por rodada de um time mandante da Liga Forte União. Na primeira rodada do Brasileirão, o serviço de streaming exibiu a vitória do Cruzeiro sobre o Mirassol, que teve narração de Rômulo Mendonça.

continua após a publicidade

Ficha técnica - Corinthians x Vasco

2ª RODADA – CAMPEONATO BRASILEIRO

Data e horário: sábado, 5 de abril, às 18h30 (de Brasília)

Local: Neo Química Arena, em São Paulo-SP

Onde assistir: Amazon Prime Video

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

CORINTHIANS: Matheus Donelli; Matheuzinho, Félix Torres, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, José Martínez e André Carrillo; Ángel Romero, Memphis Depay e Yuri Alberto. Técnico: Ramón Díaz.

VASCO DA GAMA: Léo Jardim; Paulo Henrique, João Victor, Mauricio Lemos e Lucas Piton; Hugo Moura, Paulinho e Coutinho; Nuno Moreira, Garré e Vegetti. Técnico: Fábio Carille.

continua após a publicidade