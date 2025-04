Galvão Bueno apontou quatro clubes favoritos para o título do Campeonato Brasileiro de 2025. O palpite do narrador aconteceu durante a estreia do programa "Galvão e amigos", da emissora Band, na última segunda-feira (1). Além dele, os comentaristas Mauro Naves, Walter Casagrande e Paulo Roberto Falcão, além do convidado Ronaldo Fenômeno também opinaram sobre o futuro do torneio.

Ao analisar os possíveis vencedores do Brasileirão, Galvão descartou o Botafogo, atual campeão da competição. Para ele, Flamengo, Atlético-MG, Internacional e Palmeiras são os amplos favoritos ao título do torneio. O palpite dele acompanhou a opinião de Paulo Roberto Falcão, que também apontou os mesmos clubes.

Flamengo e Palmeiras também estiveram presentes na lista de Casagrande e Ronaldo Fenômeno. Além deles, o símbolo do movimento democracia corintiana apontou o Atlético-MG e o Botafogo como outros postulantes ao título do Brasileirão. Por outro lado, o pentacampeão mundial destacou o Corinthians e o Cruzeiro.

Campeonato Brasileiro

O principal torneio nacional estreou no último final de semana. Todas as 20 equipes presentes no torneio entraram em campo. Dos clubes citados pelos comentaristas apenas o Cruzeiro venceu na primeira rodada do campeonato.

Flamengo e Internacional tiveram um confronto direto, que terminou em um empate, dentro do Maracanã. O mesmo cenário aconteceu com Botafogo e Palmeiras, que protagonizaram um 0 a 0, no Allianz Parque. O Atlético-MG foi o único citado a estrear com uma derrota, para o Grêmio, em Porto Alegre.

