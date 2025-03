Corinthians e Santos entram em campo neste domingo (9), às 18h30, na Neo Química, pela semifinal do Campeonato Paulista. Para o clássico decisivo, o vidente Luiz Filho, do canal "Renascer das Cartas", no YouTube, previu uma partida bastante disputada mas com um leve favoritismo para a classificação do Corinthians.

Ao analisar a previsão do confronto, Luiz Filho apontou que o Corinthians deve colecionar momentos de altos e baixos na partida. Ele destacou, que a equipe do técnico Ramón Díaz deve encontrar dificuldades no início do confronto, porém substituições podem mudar o cenário para o Timão.

Do mesmo modo, as cartas apontaram períodos de osclições em campo para o Santos. Contudo, o vidente destacou que a equipe de Pedro Caixinha deverá saber vencer as dificuldades em campo e conseguir ter bons momentos nos 90 minutos.

Para a partida, o tarólogo previu um confronto equilibrado. Assim, Luiz Filho não descartou a possibilidade de um empate no tempo regulamentar e destacou que o Corinthians terá mais oportunidades de garantir a classificação.

Corinthians e Santos

As duas equipes decidem a vaga para a final do Campeonato Paulista neste domingo (9), às 17h45, na Neo Química Arena. Vale lembrar, que a decisão é de apenas uma partida, ou seja, não terá jogo de volta. Caso a partida termine em um empate, a classificação será definida nos pênaltis.

O clube que se classificar para a final do torneio irá enfrentar o vencedor do confronto entre Palmeiras e São Paulo. O outro clássico paulista acontece nesta segunda-feira (10), às 21h35, no Allianz Parque.