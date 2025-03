Corinthians e Palmeiras entram em campo nesta quinta-feira (27), às 21h35 (de Brasília), na Neo Química Arena, pelo segundo jogo da final do Campeonato Paulista de 2025. Para o confronto, a taróloga Mariana Fonseca, do canal "MF Tarot", no YouTube, apontou que o título do estadual será conquistado pelo Timão.

Ao analisar Corinthians x Palmeiras, a taróloga apontou que as energias das cartas destacaram um amplo favoritismo para o Alvinegro. Ela destacou que a vantagem conquistada pela equipe do técnico Ramon Díaz na primeira partida da final deve ser decisiva para a definição de qual clube irá levantar a taça do Paulistão.

O canal "MF Tarot" ainda destacou que os nervos da partida devem está à flor da pele. Sendo assim, a equipe que mais consegui se manter calma dentro de campo irá ter uma vantagem contra o rival. Como a equipe alvinegra joga em casa, deve sair na frente nesse quesito.

Além disso, a taróloga ainda previu que a equipe do Palmeiras tem grandes chances de entrar com problemas táticos. Ela apontou que o time de Ramon Díaz deve se comportar melhor taticamente do que a equipe de Abel Ferreira.

Corinthians x Palmeiras

O Alvinegro venceu o primeiro confronto da final do Campeonato Paulista no último dia 16 de março, por 1 a 0, no Allianz Parque. Assim, o Corinthians joga pelo empate para conquistar o título do estadual de 2025. Por outro lado, o Palmeiras precisa de uma vitória simples para levar a decisão para os pênaltis ou vencer por dois gols de diferença para levantar a taça.

