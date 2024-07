Copa América: Drake tem prejuízo milionário e é provocado pela Argentina

Drake tem prejuízo milionário com vitória da Argentina (Foto: Reprodução / Instagram)







Escrito por Lance! • Publicada em 10/07/2024 - 09:46 • Rio de Janeiro (RJ)

O rapper Drake teve um prejuízo milionário, nesta terça-feira (10), com a vitória da Argentina sobre o Canadá na semifinal da Copa América. O artista, que havia apostado que a seleção canadense ganharia a partida, perdeu US$ 300 mil (cerca de R$ 1,6 milhão) e ainda foi provocado pela federação albiceleste.



Caso o palpite otimista de Drake tivesse se concretizado, ele receberia de volta US$ 2,8 milhões (R$ 15 milhões). A Argentina, no entanto, venceu o Canadá por 2 a 0 - gols de Álvarez e Messi - e avançou à final do torneio.

Após a partida, a conta oficial da seleção argentina postou uma foto no Instagram com a música “Not Like Us”, do rapper estadunidense Kendrick Lamar, que é desafeto de Drake. Na legenda, o texto: “Uma equipe que quebra qualquer aposta”.

Drake é apostador assíduo e costuma publicar nas redes sociais os palpites feitos. Os mesmos são sempre realizados com altos valores. Na final da Copa de 2022, por exemplo, o músico apostou que a Argentina ganharia o jogo no tempo normal pelo placar de 2 a 1, o que não aconteceu. Ao todo, ele perdeu US$ 1 milhão (R$ 5,3 milhões, na cotação da época).