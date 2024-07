(Photo by JUAN MABROMATA / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 09/07/2024 - 17:04 • Rio de Janeiro

Um dos artistas mais influentes e bem-sucedidos da música, Drake é um rapper, cantor e compositor nascido no Canadá. Torcedor fanático do Toronto Raptors, Drake é visto com muita frequência em eventos esportivos e jogos da NBA. Além da atenção natural que o cantor atrai, sua presença também chama atenção pelas apostas esportivas de alto valor que o cantor costuma fazer.

Desta vez o artista decidiu apostar contra as estatísticas. Drake apostou US$ 300 mil dólares, cerca de R$ 1,6 milhão de reais, na vitória do Canadá sobre a muito favorita Argentina de Lionel Messi. Caso o Canadá vença a partida, o rapper vai arrecadar US$ 2.880 milhões de dólares, aproximadamente R$ 15 milhões de reais.

Astro do rap, Drake faz aposta milionária na vitória do Canadá (Foto: Reprodução/Instagram)

A partida entre Argentina e Canadá acontece nesta terça-feira às 21h no MetLife Stadium, em Nova Jersey nos Estados Unidos, pela semifinal da Copa América. Quem sair vitorioso do confronto, encara o vencedor de Uruguai x Colômbia na grande final.