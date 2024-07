Memorabília do Esporte lança estátuas Mini Idol de Bruninho, Rafaela Silva e Anderson Varejão

São dezenas de atletas e ex-atletas homenageados nas coleções desenvolvidas pela Memorabília do Esporte. A coleção "Grandes Ídolos do Esporte", em parceria com a Casa da Moeda do Brasil, traz peças em cuproniquel, bronze, bronze dourado e prata de nomes importantes como Maria Lenk, Robert Scheidt, Rodrigo Pessoa, Hortência, "Magic" Paula, Maurren Maggi, entre outros. A série de pôsteres tem Bernardinho, Rogério Sampaio, Janeth, Serginho, Emanuel e Ricardo, e muito mais. A coleção de cards tem mais de 20 grandes nomes do esporte, além do Ginga. Colecionáveis para fãs de todas as idades.