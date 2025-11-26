Atitude de campeão pelo Botafogo enlouquece torcedores: 'Te perdoo'
Dia 30 de novembro completa 1 ano do título da Libertadores
O técnico Artur Jorge deixou muitos torcedores do Botafogo agitados nas redes sociais nesta quarta-feira (26). Perto de completar 1 ano da conquista da Libertadores, o português enviou cartas a torcedores, jogadores, funcionários e imprensa em forma de agradecimento.
Treinador do Al Rayan, do Catar, Artur Jorge mexeu com o coração de muitos torcedores do Botafogo. Ele enviou anotações que fez antes da final da Libertadores de 2024 contra o Atlético-MG. Mesmo com 1 a menos, o Glorioso venceu por 3 a 1 e se sagrou campeão da América.
Nas redes sociais, muitos torcedores ficaram alucinados com a atitude do portugûes que fez história no Botafogo. Veja os comentários abaixo:
Cartas especiais
Para assinalar o primeiro aniversário da conquista da Libertadores pelo Botafogo, o treinador Artur Jorge realizou uma ação especial de agradecimento dirigida a membros representantes de uma vasta torcida apaixonada, jogadores, funcionários do clube e jornalistas que, de diferentes formas, fizeram parte da trajetória vitoriosa.
O treinador enviou cartas assinadas, representando simbolicamente todos aqueles que contribuíram para a campanha histórica. Junto à correspondência, ele compartilhou a imagem de uma página de seu caderno de apontamentos pessoais, com rascunhos escritos dias antes da final continental.
As cartas e as anotações integram um movimento de comunicação do técnico, que recentemente publicou nas redes sociais uma mensagem especial para relembrar o título e celebrar as memórias da temporada no Botafogo.
– Aquele título marcou a minha vida e a vida de todos os que fizeram parte do processo. Esta é uma forma simples, mas muito sincera, de agradecer a quem esteve conosco. O futebol vive de pessoas, de esforço e de memórias, e esta conquista será sempre um capítulo especial na minha carreira – disse Artur Jorge, ex-técnico do Botafogo.
