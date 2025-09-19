Conmebol anula cartão vermelho de Plata e jornalista dispara: ‘Erro gravíssimo’

A Conmebol decidiu anular o cartão vermelho do atacante Gonzalo Plata, do Flamengo. O jogador foi advertido de forma polêmica durante a vitória do Rubro-Negro sobre o Estudiantes, na última quinta-feira (19), no Maracanã, pelo jogo de ida das quartas de final da Libertadores. A decisão da arbitragem frustrou o jornalista Carlos Eduardo Lino.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Durante o programa "Seleção Sportv", o comunicador disparou contra a decisão da Conmebol em reverter a decisão em campo. Lino não concordou com a expulsão do jogador do Flamengo e criticou o árbitro Andrés Rojas, mas revelou temer pela reversão do cartão.

- Se a gente pensar assim (que teve manipulação) abrimos precedentes para outras coisas. Para anular a partida. Então, o jogo não teve porque teve um árbitro que estava influenciado. Aí não, voltamos para precedentes mais perigosos. A gente viu o que a máfia do apito fez com o futebol brasileiro. E o árbitro ontem não pode ser acusado disso - iniciou o jornalista, antes de completar.

continua após a publicidade

- Não aconteceu isso, foi um erro de arbitragem. E um erro de arbitragem não se corrige no escritório. A Conmebol comete um erro gravíssimo e lesa o futebol. Se a Fifa não olhar de perto o que está acontecendo, pode criar precedentes sérios. Acho errado, o Plata não merecia ter sido expulso, mas mudar isso em um gabinete fere o futebol - concluiu.

A expulsão de Plata

O lance polêmico envolvendo o jogador do Flamengo aconteceu durante a segunda etapa. O cronômetro marcava 36 minutos quando o jogador do Flamengo recebeu um segundo cartão amarelo por conta de uma disputa com Facundo Rodríguez.

continua após a publicidade

A decisão do árbitro Andrés Rojas teve uma grande repercussão. Em campo, os jogadores do Rubro-Negro evidenciaram a revolta com a decisão. Além disso, o próprio clube se manifestou publicamente e oficialmente com tom de repúdio a advertência.

Em uma nota oficial, o Flamengo comunicou a decisão da Conmebol referente a anualação do cartão. Veja abaixo:

"O Clube de Regatas do Flamengo informa que a CONMEBOL, por meio de ofício enviado no início da tarde desta sexta-feira (19), retirou a punição aplicada ao atacante Gonzalo Plata em decorrência do segundo cartão amarelo, e consequente expulsão, recebido na partida contra o Estudiantes, realizada na última quinta-feira (18), pela CONMEBOL Libertadores. Com a medida, o atleta encontra-se apto para atuar normalmente no jogo de volta, marcado para a próxima quinta-feira (25), na Argentina."