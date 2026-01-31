Um ano após retorno de Neymar, Santos tem crescimento expressivo no digital

Conteúdo Especial

Uma das maiores contratações do século no futebol brasileiro, Neymar se tornou uma peça-chave para o Santos explodir suas métricas nas redes sociais. Neste sábado (31), último dia de janeiro, o camisa 10 completou seu primeiro ano de volta ao Alvinegro Praiano.

Apesar de ter lutado contra o rebaixamento durante praticamente todo o ano de 2025, ainda assim o Peixe foi considerado o clube brasileiro que mais cresceu nas redes sociais na temporada passada. O relatório divulgado pela plataforma especializada Football Benchmark analisa o período entre 13 de dezembro de 2024 e 13 de dezembro de 2025.

Mas o que pode explicar o sucesso santista nas redes num ano tão pouco expressivo? Neymar. Somente no Instagram, o camisa 10 possui 232 milhões de seguidores. Em comparação o Santos soma 8 milhões.

No período analisado pela pesquisa, o Alvinegro Praiano ganhou 12,4 milhões de seguidores nas redes sociais oficiais, o que significa um crescimento de 356% - em números absolutos, o Santos é o décimo colocado, ficando atrás apenas de clubes europeus. Confira o ranking:

1 . Barcelona: 52,2 milhões (39%) 2 . Real Madrid: 43,1 milhões (25%) 3 . Liverpool: 27,9 milhões (60%) 4 . Manchester City: 21,4 milhões (39%) 5 . Paris Saint-Germain: 19,9 milhões (32%) 6 . Atlético de Madrid: 16,4 milhões (71%) 7 . Manchester United: 14,4 milhões (19%) 8 . Chelsea: 13,2 milhões (26%) 9 . Arsenal: 12,7 milhões (33%) 10 . Santos: 12,4 milhões (356%)

Como anda Neymar, camisa 10 do Santos?

Neymar atuou no sacrifício nas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro, já que o Santos precisava se livrar do rebaixamento. Ao fim da temporada, no dia 22 de dezembro, o jogador passou por uma cirurgia de correção no menisco do joelho esquerdo, em Belo Horizonte.

Apesar de estar perto do retorno, Neymar ainda precisará de alguns dias antes de voltar oficialmente ao time de Juan Pablo Vojvoda. Apesar do Santos não divulgar a data, a tendência é que retorne no início do mês de fevereiro e, portanto, ainda fora de combate nesta semana.

