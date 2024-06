Quanto Alison dos Santos recebe por cada etapa vencida na Diamond League?

💰 Quanto Alison dos Santos já faturou em 2024?



Cada etapa classificatória vencida na Diamond League garante um prêmio de US$ 10 mil (R$ 52 mil) aos atletas. Como venceu a prova de 400m com barreiras em Doha, Oslo e Estocolmo, Alison dos Santos já faturou US$ 30 mil (R$ 156 mil) em premiação neste ano.



O brasileiro ainda terá a chance de aumentar o bolo de premiação nas próximas quatro etapas classificatórias antes da final da Diamond League, que será em 16 e 17 de setembro.



💸 Prêmios nas etapas classificatórias da Diamond League:



- 1º lugar: US$ 10 mil (R$ 52 mil)

- 2º lugar: US$ 6 mil (R$ 31 mil)

- 3º lugar: US$ 3,5 mil (R$ 18 mil)

- 4º lugar: US$ 2 mil (R$ 10 mil)

- 5º lugar: US$ 1,25 mil (R$ 6,5 mil)

- 6º lugar: US$ 1 mil (R$ 5 mil)

- 7º lugar: US$ 750 (R$ 4 mil)

- 8º lugar: US$ 500 (R$ 2,5 mil)