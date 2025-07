Cléber Xavier avalia desempenho de Neymar no retorno do Brasileirão pelo Santos

O técnico do Santos, Cléber Xavier, avaliou o desempenho do time nos dois primeiros jogos do Peixe após o retorno do Campeonato Brasileiro, diante do Flamengo e do Mirassol.

O Alvinegro Praiano perdeu para o time do interior de São Paulo por 3 a 0 no último sábado (19) e venceu, na quarta-feira da semana passada (16), o Rubro-Negro por 1 a 0, com gol do camisa 10.

Cléber Xavier espera contar com Neymar durante os 90 minutos pelo terceiro jogo consecutivo, diante do Internacional, na próxima quarta-feira (23), às 21h30 (de Brasília), pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro.

— É natural para qualquer jogador demorar para voltar ao ritmo ideal depois de uma longa parada, que foi muito extensa. Ele usou esse tempo para se recuperar. Preparamos ele para fazer 90 minutos contra o Flamengo, depois 90 contra o Mirassol. Ele entendeu que eram jogos muito próximos. Conseguiu fazer um bom primeiro tempo e teve um desgaste no segundo, mesmo com a função reduzida de espaço. Agora temos um tempo maior de recuperação até o jogo contra o Inter. Na terça, trabalhamos pensando na partida de quarta, que é uma das últimas da noite. Acho que o Neymar chega bem de novo, e tenho quase certeza de que joga os 90 minutos mais uma vez — disse em entrevista ao programa Esporte Record.

Santos está na zona do rebaixamento do Campeonato Brasileiro. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

Cléber Xavier também detalhou como pensa a gestão do elenco tendo um grande craque como Neymar no plantel.

— Todo treinador quer trabalhar com grandes atletas. É uma gestão de grupo normal, com cuidado, com avaliações e critérios. Queremos que ele dê o máximo. Todo grande jogador quer jogar todos os jogos. Temos esse cuidado, o departamento de fisiologia é muito competente, o preparador físico também… Dá para dizer "não" para qualquer atleta, e ele sabe dizer "não" para si mesmo. Ele sabe do cuidado que precisa ter. As conversas são claras, abertas, de gestão com o Neymar e com todos os atletas. Temos que trabalhar jogo a jogo. Agora é trabalhar a estratégia contra o Inter, utilizando ao máximo o tempo dos melhores jogadores que eu tenho — explicou o técnico no programa Esporte Record.

Questionado sobre qual é o melhor posicionamento do capitão santista em campo, Cléber Xavier foi enfático.

— O melhor lugar é como 10, por dentro, perto do 9. Tem outra opção, junto com um meia, como usei com o Rollheiser contra Botafogo e Mirassol. Ele é flecha, que enxerga o gol e finaliza com qualidade, mas é armador, um arco potente. Ter alguém na frente dele e do lado para atacar o espaço é a melhor condição. Vou usar das duas maneiras. De um jeito e de outro — explicou no programa Esporte Record.

Cléber Xavier também falou sobre a diferença de desempenho do time do Santos nos duelos contra Flamengo e Mirassol.

— O jogo contra o Flamengo foi muito desgastante, física e mentalmente. O Flamengo é um time de muita qualidade, que empurra o adversário para trás. Buscamos a vitória depois da parada contra esse grande time. Fomos até o fim nessa luta. Foi um jogo brigado, disputado. O Flamengo joga muito e marca muito forte. Foi um grande jogo. Tivemos pouco tempo de recuperação, com viagem no meio. O Mirassol também teve tempo curto, mas ficou em casa, recuperou, é um time forte fisicamente, de transição, com jogadores rápidos. Tentei trazer mais energia com as entradas do Zé, Igor e Pituca. Escobar e Rincón demoram mais para se recuperar. O Mirassol foi superior, melhor. No primeiro tempo, tivemos mais posse, mas não machucamos o Mirassol, que teve duas ou três chances claras. Não demos nenhum chute a gol — comentou, em entrevista ao programa Esporte Record.

Agenda Campeonato Brasileiro:

23 de julho (quarta-feira) - Santos x Internacional - Vila Belmiro - 21h30 - 16ª rodada

26 de julho (sábado) - Sport x Santos - Ilha do Retiro - 18h30 - 17ª rodada

04 de agosto (segunda) - Santos x Juventude - Morumbis - 20h - 18ª rodada

10 de agosto (previsão de data) - Cruzeiro x Santos - detalhes indefinidos - 19ª rodada

17 de agosto (previsão de data) - Santos x Vasco - detalhes indefinidos - 20ª rodada

24 de agosto (previsão de data) - Bahia x Santos - detalhes indefinidos - 21ª rodada