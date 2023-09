Flamengo e São Paulo disputam a partida de ida da final da Copa do Brasil neste domingo (17), às 16h, no Maracanã. Para esquentar o jogo, o Lance! relembra como era o mundo quando o Tricolor disputou o troféu, em julho do ano 2000. Na ocasião, o clube paulista perdeu para o Cruzeiro no jogo da volta por 2 a 1, de virada, após um empate sem gols no primeiro duelo, e ficou com o vice. 23 anos depois, os são-paulinos sonham com o título inédito.