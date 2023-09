Relacionado pela primeira vez para um jogo oficial do PSG, Ethan, de 16 anos, já atuou pela equipe francesa em dois amistosos. O primeiro, sua estreia, ocorreu quando ainda tinha 15 anos, em dezembro de 2022, contra o Paris FC - Mbappé estava disputando a Copa do Mundo na ocasião. A outra foi ao lado de Neymar, em agosto deste ano, na vitória sobre o Jeonbuk, na Coreia do Sul.