Flamengo e São Paulo disputarão no domingo (17), ás 16h (de Brasília), no Maracanã, a partida de ida da final da Copa do Brasil. Nas semis, o Rubro-Negro eliminou o Grêmio e busca o bicampeonato, diante do Tricolor do Morumbi, que derrotou o rival Corinthians e segue vivo na luta pelo título inédito da competição.