A derrota por 2 a 0 para o São Paulo no clássico Majestoso, neste sábado (19), não foi bem digerida pelo capitão do Corinthians. Em entrevista no Morumbis, o atacante Ángel Romero lamentou a derrota do Corinthians e apontou um culpado principal para o resultado: a "completa falta de concentração" da equipe no primeiro tempo.

'Faltou concentração, a gente desligou'

Para o capitão corintiano, o time pecou nos detalhes, algo que, segundo ele, é fatal em um clássico.

— Faltou concentração no primeiro tempo. A gente falou que nos clássicos a gente tem que cuidar muito dos detalhes. A gente deixou de concentrar nessas jogadas e desligou completamente — diagnosticou Romero.

— A gente tomou esses dois gols muito rápido e o clássico é muito difícil depois. No segundo tempo a gente tentou, mas não alcançou. A gente tem que melhorar isso e entrar mais concentrado nesses tipos de jogo. A gente sabe que não pode dar mole — completou o paraguaio.

(Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

A bronca de Dorival no intervalo

Romero também revelou qual foi a principal cobrança do técnico Dorival Jr. no vestiário, durante o intervalo, que reforça sua análise sobre a postura da equipe.

— [Ele pediu para] entrar mais ligado no jogo. A gente perdeu o controle. No comecinho, a gente tentou ficar com a bola, rodar bem a bola, mas depois do primeiro gol deles, a gente desligou completamente — contou o atacante, que finalizou falando sobre as substituições. — As trocas que ele faz é com ele. A gente entra para defender a camisa do Corinthians, a gente tentou empatar o jogo, mas infelizmente saímos derrotados.

O Corinthians agora volta suas atenções para o duelo contra o líder Cruzeiro, na próxima quarta-feira (23), na Neo Química Arena.

