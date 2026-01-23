Confira os principais palpites, análise detalhada e odds para Palmeiras e São Paulo pela quinta rodada do Campeonato Paulista. O confronto acontece neste sábado (24/01), a partir das 18h30 (horário de Brasília), na Arena Barueri. A partida terá transmissão ao vivo pela rede de streaming HBO Max.

Palpite do Lance! para Palmeiras x São Paulo (24/01/2026)

Duas equipes de alto nível se enfrentam em um clássico pelo Campeonato Paulista. Embora as rodadas iniciais do estadual tenham apresentado poucos gols, a expectativa é de um jogo mais aberto, com maior presença de titulares e ao menos dois gols marcados no segundo tempo. Palmeiras e São Paulo costumam apresentar melhor desempenho ofensivo após o intervalo, quando retornam mais organizados e com maior entrosamento em campo.

O Alviverde ataca mais no segundo tempo, com estatística de 100% para isso nas últimas dez partidas O Palmeiras sofre mais gols no segundo tempo, entre os minutos 61–75, o que corresponde a 44% dos gols sofridos recentemente O São Paulo marca mais gols no segundo tempo, especialmente entre os minutos 76–90, período em que ocorreram 40% de seus últimos gols

Outros palpites para Palmeiras x São Paulo

O segundo melhor palpite aponta para a vitória do Palmeiras, que apresentou resultados mais consistentes do que o rival neste início de temporada, com duas vitórias e apenas uma derrota. Além disso, o Verdão venceu cinco dos últimos seis jogos recentes, enquanto o São Paulo, atuando fora de casa, foi derrotado em quatro dos últimos cinco compromissos disputados.

Também há expectativa de um número elevado de escanteios, já que ambas as equipes têm explorado bastante os cruzamentos na área. Três dos últimos cinco jogos do Palmeiras terminaram com mais de 9,5 escanteios, enquanto quatro dos cinco compromissos recentes do Tricolor Paulista registraram pelo menos dez cantos.

Por fim, o Verdão surge como favorito para abrir o placar, algo que conseguiu em três dos últimos quatro jogos. Do outro lado, o São Paulo sofreu o primeiro gol em três das últimas cinco partidas, reforçando ainda mais esse prognóstico.

Análise e Forma dos Times

Palmeiras - Momento e escalação

O Palmeiras chega para o clássico após a dura derrota por 4 x 0 para o Novorizontino. Antes desse resultado, a equipe havia marcado apenas um gol em cada partida e venceu Mirassol, Santos e Portuguesa pelo mesmo placar mínimo, demonstrando um padrão de jogos mais controlados, porém com baixa produção ofensiva.

Diante do Tricolor Paulista, o Verdão entra pressionado por um resultado positivo, buscando mostrar que o revés diante do Novorizontino foi apenas um tropeço pontual e não compromete o planejamento para a temporada. Para o confronto, a equipe ainda não contará com Andreas Pereira e Paulinho, que seguem fora.

Provável escalação do Palmeiras: Carlos Miguel; Giay, Murilo, Gustavo Gómez e Piquerez; Marlon Freitas, Larson, Mauricio e Allan; Flaco López e Luighi. Técnico: Abel Ferreira.

São Paulo - Momento e escalação

Do outro lado, o São Paulo vive um início de temporada irregular. A equipe foi derrotada por Mirassol e Portuguesa, empatou o clássico contra o Corinthians e conquistou uma vitória diante do São Bernardo. Os resultados mistos mantêm o Tricolor pressionado por uma resposta mais consistente, especialmente em jogos de maior peso.

Fora de campo, o técnico Hernán Crespo também precisa administrar um ambiente conturbado, marcado por um escândalo de corrupção envolvendo o presidente Julio Casares. Em relação ao elenco, o clube ainda não conta com Luan, André Silva e Ryan Francisco, que seguem no departamento médico, sem previsão oficial de retorno.

Provável escalação do São Paulo: Rafael; Maik, Alan Franco, Arboleda e Wendell; Bobadilla, Danielzinho e Marcos Antônio; Lucas Moura, Luciano e Tapia. Técnico: Hernán Crespo

Confronto direto e estatísticas de Palmeiras e São Paulo

O histórico recente entre Palmeiras e São Paulo é fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:

Últimos cinco jogos entre Palmeiras e São Paulo

05/10/2025 – São Paulo 2 x 3 Palmeiras – (Brasileirão Série A)

11/05/2025 – Palmeiras 1 x 0 São Paulo – (Brasileirão Série A)

10/03/2025 – Palmeiras 1 x 0 São Paulo – (Paulista)

16/02/2025 – Palmeiras 0 x 0 São Paulo – (Paulista)

18/08/2024 – Palmeiras 2 x 1 São Paulo – (Brasileirão Série A)

Estatísticas e curiosidades de Palmeiras e São Paulo

O Tricolor Paulista concentra sua força ofensiva no segundo tempo, período em que ocorreram 100% de seus avanços ofensivos recentes Nos últimos dez confrontos diretos, o Palmeiras leva vantagem, com cinco vitórias, quatro empates e apenas uma derrota para o Tricolor Paulista Em todos os últimos dez encontros entre as equipes, a soma de escanteios foi de pelo menos nove, indicando jogos abertos e com muita ação pelas laterais Nos confrontos diretos mais recentes, o Verdão abriu o placar em três de cinco partidas, demonstrando início mais agressivo No último jogo, contra a Portuguesa, o São Paulo marcou dois gols no segundo tempo; antes disso, na estreia diante do São Bernardo, Luciano também decidiu ao abrir o placar aos 79 minutos

Comparação de Odds para Palmeiras x São Paulo

Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado ambas as equipes marcam:

Casa Mais de 2,5 Gols Menos de 2,5 Gols Betsson 2,20 1,60 Superbet 2,25 1,60 Bet365 2,20 1,65

Resumo dos palpites do Lance! para Palmeiras x São Paulo

Mais de 1,5 Gols no 2º tempo (2,42 na Superbet) Palmeiras vence (1,90 na Superbet) Mais de 9,5 Escanteios (1,75 na Betsson) Palmeiras marca o 1º gol (1,63 na Bet365)

