O Palmeiras treinou na manhã deste sábado (24), na Academia de Futebol, e finalizou a preparação para o confronto com o Flamengo, marcado para acontecer às 16h deste domingo (25), no Allianz Parque, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Verdão é o líder do compeonato com 22 pontos, quatro a mais que o adversário carioca, que é o vice-líder. Portanto, um triunfo fará o Alviverde disparar na ponta.

O técnico Abel Ferreira comandou os trabalhos táticos com ênfase em movimentações, posicionamento e situações de jogo. O elenco também praticou bolas paradas e disputou o tradicional recreativo. O meia-atacante Felipe Anderson, com edema na coxa direita, seguiu cronograma individual na parte interna do centro de excelência e deve ficar fora da partida. Assim como o volante Richard Ríos, que está suspenso.

O Palmeiras venceu 14 das últimas 15 partidas que disputou, perdendo apenas para o Bahia, pelo Brasileiro, e obteve duas séries de sete vitórias consecutivas (melhores sequências desde os nove triunfos seguidos registrados entre junho e junho de 2021) e sofrendo só um gol nos sete jogos mais recentes.

Entre os clubes que participam da Série A em 2025, o Verdão é o que registra, na soma de todas as competições, o melhor aproveitamento de pontos na temporada (76,04%, seguido pelo Flamengo, com 70,83%). Como mandante, tem a melhor defesa (média de 0,40 gol sofrido por jogo, seguido pelo Ceará, com 0,50).

