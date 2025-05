No início deste ano, o Palmeiras fez uma proposta ao Fulham por Andreas Pereira de cerca de 20 milhões de euros. O jogador chegou a negociar com o clube brasileiro, mas decidiu recusar a investida e permanecer no Fulham, da Inglaterra - clube que defende desde 2022. Em entrevista ao André Hernan, Andreas explicou o motivo de sua decisão de permanecer na Premier League.

— Fiquei sabendo do interesse pelo meu empresário. Você ver uma oferta importante e o carinho também que as pessoas atrás, e as mensagens dos torcedores também, tiveram esse contato pelas redes, mas no momento eu estava focado na minha temporada no Fulham. A gente estava fazendo uma grande temporada. Era um momento decisivo, brigando ali para encostar nos caras — afirmou Andreas ao André Hernan

Após mais de um mês de tratativas, o Palmeiras encerrou as negociações com Andreas Pereira. O meio-campista optou por permanecer na Europa, e o Fulham recusou oficialmente a oferta de cerca de 20 milhões de euros enviada pelo clube alviverde. O jogador, contudo, demonstrou gratidão ao alviverde pelo interesse.

— Todo o esforço que o Palmeiras fez, não só o Palmeiras, o futebol brasileiro, eu agradeço de coração, mas a gente optou por ficar aqui. Isso com certeza, foi a primeira coisa que deixei claro. Agradecer pelo carinho, pela oferta, consideração.

Antigo alvo do Palmeiras, Andreas Pereira quer ficar no Fulham

Andreas Pereira chegou ao Fulham na temporada 2022/23, após o Flamengo não manifestar interesse em adquirir o jogador em definitivo do Manchester United. Até o momento, foram 118 jogos com a camisa do clube londrino, onde o jogador é peça importante no esquema tático do técnico Marco Silva. O jogador, inclusive, atraiu interesse de clubes na Europa. Na conversa com André Hernan, Andreas afirmou que não quis sair do clube naquele momento para seguir rumo ao Palmeiras.

— Pensei: vou finalizar minha temporada aqui, quero decidir a ficar na Europa, tentar jogar aqui ainda o máximo que eu puder. Eu tenho contrato pelo Fulham, respeito o clube que me abriu as portas aqui.

Alvo do Palmeiras, Andreas Pereira em ação em Fulham x Liverpool (Foto: Henry Nicholls / AFP)

Na temporada atual, Andreas fez 36 partidas, sendo 32 pela Premier League, com dois gols e cinco assistências. Nesta edição do Campeonato Inglês, o Fulham ocupa a 10ª colocação com 54 pontos em 37 partidas, e está acima de equipes como o Manchester United e Tottenham. Neste domingo (25), a equipe enfrenta o Manchester City em casa pela última rodada da competição.

