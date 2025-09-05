Formação ofensiva na NFL rende 50% off em 12 Budweisers

A Budweiser marca mais um touchdown para o torcedor: pelo segundo ano consecutivo, é a cerveja oficial da NFL no Brasil e põe em campo a campanha 12 Bud Package. O futebol americano está cada vez mais popular no país, e a 12 Personnel Package é uma das formações mais ofensivas e ousadas do esporte – que, inclusive, deu aos Kansas City Chiefs o Super Bowl.

E cada vez que uma equipe usar essa tática numa partida, a Bud vai liberar em suas redes sociais um cupom de desconto de 50% para compra de packs de 12 unidades da cerveja – até o máximo de R$ 25. A promoção também é válida para quem fizer o seu pedido pelo Zé Delivery.

- Budweiser é a cerveja dos grandes momentos e, com a NFL, a gente leva essa energia para os fãs de futebol americano no Brasil. Mais do que patrocinar, nosso papel é gerar memórias e nos aproximar cada vez mais do público levando a intensidade, o espetáculo e o espírito do esporte e da celebração para a torcida, seja dentro do estádio ou em casa - diz Mariana Santos, diretora de marketing de Budweiser no Brasil.

Budweiser é a cerveja oficial da NFL no Brasil (Foto: Divulgação)

A marca também é parceira de anos da NBA e assinalou presença na primeira Copa do Mundo de Seleções e de Clubes Fifa, conectando esporte, música e cerveja, sua já conhecida característica.

A Budweiser, igualmente, tem feito promoções em sua plataforma esportiva com a Bud Zero, que faz parte do time zero álcool da Ambev. As cervejas desse tipo da companhia tiveram um crescimento de 15% no segundo trimestre deste ano e vêm fortalecendo a liderança da Ambev nesse ranking.

Deste modo, a marca global da Ambev reforça ainda mais os seus laços com as competições de massa e com o apaixonado torcedor brasileiro, e a sua imagem como a cerveja dos grandes momentos esportivos. Bud combina com touchdown, cesta e gol.