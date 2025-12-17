Escalação do Corinthians contra o Vasco repercute: 'O que Deus quiser'
Equipes se enfrentam pela final da Copa do Brasil
O Corinthians está escalado para enfrentar o Vasco pela final da Copa do Brasil. As equipes entram em campo, nesta quarta-feira (17), às 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, para disputarem o primeiro jogo da decisão.
Diante do compromisso, o técnico Dorival Júnior escalou a equipe do Corinthians da seguinte forma: Hugo Souza; no gol, Matheuzinho, Gustavo Henrique, André Ramalho e Matheus Bidu; no setor defensivo, Raniele, José Martínez, Breno Bidon e Rodrigo Garro; no meio, e Memphis e Yuri Alberto; como dupla de ataque.
Nas redes sociais, torcedores do Corinthians reagiram a escalação da equipe para o primeiro jogo da final da Copa do Brasil. As manifestações foram diversas, entre apoio e preocupações. Veja abaixo a repercussão:
