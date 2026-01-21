José Boto se pronuncia sobre influência de Bap em escalação do Flamengo

Diretor de futebol do Flamengo, José Boto se pronunciou sobre a reunião com o presidente rubro-negro, Luiz Eduardo Baptista, e o técnico Filipe Luís, que culminou na mudança de planejamento e na escalação dos profissionais no clássico com o Vasco. A decisão foi tomada na terça-feira (20), véspera da partida pelo Campeonato Carioca.

Segundo o português, Bap nunca interferiu em escalações do time desde que ele assumiu o clube. O dirigente afirma que a mudança aconteceu por motivos institucionais e evitou divulgar o que será feito nos próximos jogos.

— Importante dizer que, em um ano e um mês que estou no Flamengo nunca o presidente interferiu em escalação. Nunca se passou e nem se passou agora. Passou agora que mudamos o planejamento por razões institucionais. Nós tivemos debates sobre isso e foi decidido que tinha de fazer essa mudança. O planejamento está feito e não vamos divulgar (sobre os próximos jogos) — disse Boto ao Sportv.

A mudança de planejamento do Flamengo

O elenco principal do Flamengo terá a estreia "inesperada" na temporada nesta quarta-feira (21), diante do Vasco, pela terceira rodada do Campeonato Carioca. Representado pelo sub-20 nos três primeiros compromissos no estadual, o clube precisou recalcular a rota por conta dos maus resultados e acionar os profissionais antes do esperado.

A ideia inicial do Mais Querido era manter a programação original, na qual a equipe da base enfrentaria não apenas o Vasco, mas também o Fluminense, no próximo domingo. Porém, o sinal de alerta acendeu na Gávea e começou uma pressão para a programação ser alterada.

A campanha ruim do sub-20, com apenas um ponto em três partidas, deixou a equipe na lanterna da competição e ameaçada de não se classificar para as quartas de final. Isso significaria também ter que participar de um quadrangular com outros três clubes, em jogos de ida e volta, para decidir quem será o rebaixado para a segunda divisão do Campeonato Carioca.

