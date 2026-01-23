Allan Barcellos fala de influência de Cotia no profissional e celebra São Paulo na final

Allan Barcellos garantiu mais uma final na Copa São Paulo de Futebol Júnior, pelo segundo ano consecutivo. Nesta quinta-feira, eliminou o Ibrachina no Morumbis e agora sonhe com o bi. Em coletiva de imprensa, o técnico celebrou a vaga na final, mas também falou sobre a missão de projetar atletas para o time profissional.

continua após a publicidade

- Enfrentamos uma equipe com uma escola de formação muito competitiva e com um comportamento defensivo diferente da maioria dos adversários. O Ibrachina executa a fase defensiva com encaixes individuais por todo o campo, e não apenas por setor. Diante de equipes que marcam dessa forma, é fundamental manipular os jogadores e os espaços para gerar vantagem nos movimentos - analisou o jogo.

➡️Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

- Tudo o que foi feito esteve alinhado ao comportamento que adotamos ao longo da Copa São Paulo. São princípios inegociáveis da instituição e fazem parte da identidade que buscamos construir - completou.

continua após a publicidade

O São Paulo está na final da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Após vencer o Ibrachina por 4 a 1, na semifinal da competição, o Tricolor garantiu vaga na decisão. Hexacampeão, o clube busca o bicampeonato consecutivo.

+ Aposte nas partidas do São Paulo no Campeonato Paulista!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

A decisão será no dia 25 de janeiro, no domingo, contra o Cruzeiro. A partida acontecerá no Pacaembu.

Allan Barcellos projetou final na Copinha (Foto: Renato Padalka/Ekobanpress/Gazeta Press)

Allan falou sobre projeção para o profissional

Cotia tem sido um centro formador de atletas há anos. Tanto para o profissional quanto para Europa, é comum a presença das "Crias de Cotia" no elenco. Durante a coletiva, Allan Barcellos falou que isso é a principal missão das categorias de base.

continua após a publicidade

- Eu sempre digo que a formação de excelência, dentro de um processo de desenvolvimento do atleta, vai muito além de apenas formar um jogador. Trata-se de desenvolver um atleta alinhado aos valores inegociáveis do clube. Por isso, é fundamental compreender o que o São Paulo espera de um jogador formado em Cotia, para que ele busque performance e consiga auxiliar o departamento profissional - completou.

Nesta quinta, horas antes do confronto, o São Paulo também anunciou a renovação do contrato de Allan até dezembro de 2027.