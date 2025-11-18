Comentarista vê erros de Vitinho em gols do Sport contra o Botafogo: 'Bobeira'

Jogando diante de sua torcida, o Botafogo venceu o Sport por 3 a 2, em partida válida pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro, nesta terça-feira (18). Durante a primeira etapa, o comentarista Rafael Oliveira, do Amazon Prime apontou para dois erros do lateral Vitinho durante os dois gols do Leão, no estádio Nilton Santos.

Na visão de Rafael Oliveira, Vitinho acabou errando o posicionamento no momento do primeiro gol do Sport e deu condição para que Léo Pereira abrir o placar no Estádio Nilton Santos. Além disso, o comentarista destacou que o escanteio que originou o segundo gol do Leão, marcado por Rafael Thyere, saiu de um erro do lateral alvinegro.

- Léo Pereira tem se destacado muito individualmente. Teve uma chance de cabeça e agora aproveita uma bobeira de posicionamento do Vitinho, que estava atrás do restante da linha e deu condição para o Léo Pereira fazer esse movimento para atacar as costas do Barboza. Ótima enfiada de bola e boa finalização também - disse Rafael Oliveira.

- Tomou o segundo gol em um escanteio que nasce de uma bola boba que o Vitinho, de uma forma um pouco afobada, assustada, cede o escanteio, joga a bola para a linha de fundo sem necessidade - completou.

Com gols de Arthur e Kadir Barría (duas vezes), o Glorioso virou o jogo. Com o resultado, a equipe chegou à 5ª colocação, com 55 pontos somados. Já o Sport segue na lanterna do Campeonato Brasileiro e já está rebaixado.

Jogadores de Botafogo e Sport em ação pelo Brasileirão (Foto: Affonso Andrade/Agência F8/Gazeta Press)

Como foi Botafogo x Sport?

Texto por: Leonardo Bessa

Pressionado pela necessidade do resultado, o Botafogo se viu em situação de extremo desconforto diante de seu torcedor ao fazer um primeiro tempo abaixo das expectativas. O Sport, já pensando em 2026, aproveitou tal cenário, foi "leve" para o gramado e deu trabalho.

O Leão da Ilha deu os dois primeiros golpes e arrancou vaias do torcedor alvinegro. Aos 13 e 27 minutos, Léo Pereira e Rafael Thyere, respectivamente, balançaram a rede de Léo Linck e abriram 2 a 0 para o time visitante. Davide Ancelotti ouviu os gritos de "burro" e muitos protestos.

O baque sofrido fez o Botafogo, ao menos, diminuir logo no lance seguinte e levar para os 45 minutos finais a decisão. Alex Telles fez boa jogada individual pela esquerda e cruzou para Artur, que dominou e finalizou com força para tirar do alcance de Gabriel. Ainda na primeira etapa, o Alvinegro perdeu Chris Ramos por lesão, e jovem panamenho Kadir, do sub-20, foi acionado.

Muito acionado, Kadir não decepcionou e deixou tudo igual no Nilton Santos aos 12 minutos. Danilo fez passe por elevação e o centroavante recebeu no pivô, girou e bateu bonito no canto direito. Só o primeiro do garoto, que foi quem resolveu a situação.

Kadir marcou dois gols na vitória do Botafogo (Foto: Jorge Rodrigues/ Agif/Gazeta Press)

O gol deu esperança ao Botafogo, que empilhou chances desperdiçadas ao longo da segunda etapa. Em contra-ataque foram três, com Artur, Savarino e Barrera. Jogo nervoso e resolvido nos acréscimos por quem merecia uma chance no time principal.

Aos 49 minutos do segundo tempo, o gol que deu a vitória ao Botafogo em uma grande virada. Danilo criou novamente na entrada da área e achou Kadir, que girou e soltou uma pancada no ângulo para confirmar os três pontos. Roteiro de filme paras a joia panamenha.