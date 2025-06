Comentarista se derrete por Ancelotti: ‘Brasil nunca teve um técnico desse nível’

A Seleção Brasileira enfrenta o Paraguai, nesta terça-feira (10), na Neo Química Arena, em São Paulo, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. O confronto marca o segundo jogo de Carlo Ancelotti no comando da equipe nacional. Ao Lance!, o comentarista Ubirajara Iglecio Neto, mais conhecido como Bira, do canal Desimpedidos, se mostrou confiante com o trabalho do italiano.

Para o comunicador, a Seleção Brasileira nunca teve um treinador do nível de Ancelotti. Bira chegou a citar grandes nomes da história do futebol brasileiro, como Telê Santana e Felipão, mas ao compará-los, ele destacou que o italiano detém um conhecimento tático do jogo superior.

- Tenho uma expectativa muito alta com o Ancelotti na Seleção. O Brasil nunca teve um treinador no comando com o nível técnico, de conhecimento do jogo, como ele. Acho que no máximo a gente pode citar Telê Santana, talvez o Felipão, mas desse gabarito do Ancelotti, nunca tivemos . Acho que é um momento oportuno para o futebol brasileiro - iniciou o comentarista.

Bira também comentou sobre as dificuldades que Carlo Ancelotti irá enfrentar no comando da Seleção Brasileira. Ele apontou que é necessário que os torcedores tenham calma com o novo técnico e se mostrou bastante confiante na autonomia e qualidade do trabalho do italiano diante da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

- É muito difícil a gente analisar tudo de forma instantânea. Acredito que ele tem total autonomia. O Brasil, precisava escolher um treinador que olhasse para o projeto do futebol brasileiro. E nessas poucas falas deles, podemos dizer que ele tem esse intuito. O extracampo sempre interfere, mas o Ancelotti tem umas costas largas para proteger o projeto de futebol. Ele foi o único acerto, dentro dos nomes sugeridos como Abel Ferreira e Jorge Jesus - concluiu.

Seleção Brasileira

A estreia de Carlo Ancelotti no comando técnico do Brasil aconteceu na última quinta-feira (5). Na ocasião, a Seleção protagonizou um empate sem gols com o Equador, em Guayaquil, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.

Agora, o compromisso é em solo brasileiro. A Canarinha enfrenta o Paraguai na noite desta terça-feira (10), na Neo Química Arena, em São Paulo. Caso o Brasil vença, irá se aproximar da classificação para o próximo Mundial, marcado para acontecer em 2026, nos Estados Unidos, México e Canadá.