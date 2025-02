Bellingham aparece com modelo e deleta conta em app de relacionamento

O astro do Real Madrid, Jude Bellingham, pode estar vivendo um novo romance. O jogador teria apagado seu perfil no aplicativo de namoro de celebridades e, segundo rumores, estaria se envolvendo com a modelo Ashlyn Castro. A americana, de 27 anos, teria até conhecido os pais do inglês. Recentemente, o casal foi flagrado saindo de um restaurante em Madri, aumentando as especulações sobre o relacionamento.

Amigos do jogador afirmam que, após começarem a curtir as postagens um do outro nas redes sociais, Bellingham e Castro passaram a sair juntos com frequência. No entanto, nenhum dos dois confirmou oficialmente o namoro.

De aplicativo de namoro a rumores de relacionamento

Segundo o jornal 'The Sun', o meio-campista da seleção inglesa possuía um perfil ativo no Raya, mesmo com as especulações sobre seu envolvimento com Castro. No entanto, relatos recentes indicam que ele teria deixado a plataforma.

- Não pude acreditar quando vi que Jude estava ativo no Raya. Este não é um aplicativo de namoro comum, e o perfil estava vinculado à conta verificada dele no Instagram - afirmou uma fonte ao jornal britânico.

O passado de Ashlyn Castro

Com mais de 140 mil seguidores no Instagram, Castro já foi associada ao ator de Hollywood, Michael B. Jordan e à estrela da NBA, LaMelo Ball. Porém, surgiram rumores de que seu relacionamento com Bellingham teria começado antes do término de seu namoro anterior.

Especula-se que ela e seu ex-namorado terminaram em novembro passado, época em que começou a interagir com Bellingham. No entanto, fontes garantiram ao The Sun que essas alegações eram mentira.

Suposta nova namorada de Bellingham (Foto: Reprodução/Instagram)

Essa versão foi reforçada por Terance Mann, armador dos Atlanta Hawks e ex-namorado de Castro. Durante uma transmissão ao vivo no TikTok, ele desmentiu as especulações:

- Ashlyn é legal, pessoal. Não sei por que todo mundo fica na cabeça dela sobre qualquer coisa. Ela é legal. Eu e Ash somos legais. - afirmou o jogador.

Mann também afirmou que tinha certeza de que Castro não foi infiel e pediu para que as pessoas parem de usar essa narrativa.

Bellingham foca no sucesso em campo

Antes dos rumores com Castro, Bellingham já havia sido relacionado à modelo holandesa Laura Celia Valk, que recentemente se declarou "solteira".

Independentemente da vida pessoal, o jogador segue em grande fase no Real Madrid. Em sua primeira temporada na capital espanhola, conquistou a Liga dos Campeões e a La Liga, consolidando-se como um dos principais nomes do futebol europeu.

