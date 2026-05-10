Antes da partida entre Atlético e Botafogo pelo Campeonato Brasileiro, Hulk, que está a caminho do Fluminense, despediu-se do clube mineiro. O ídolo recebeu diversas homenagens por parte da instituição e também da torcida, que compareceu em peso na Arena MRV para tornar o momento ainda mais inesquecível.

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O jogador encerra a sua passagem pelo Galo com 311 jogos, 140 gols e 56 assistências. Além dos números em campo, conquistou cinco títulos do Campeonato Mineiro, um Campeonato Brasileiro, uma Copa do Brasil e uma Supercopa do Brasil.

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Veja alguns comentários sobre o fim da passagem de Hulk pelo Atlético-MG:

Jogadores do Galo entraram em campo com o nome de Hulk na camisa (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Quando Hulk pode estrear pelo Fluminense? Entenda cenário e planejamento

Apesar de já estar acertado, Hulk ainda não pode atuar imediatamente pelo Fluminense. Isso porque a janela de transferências está fechada neste momento. O período para inscrições reabre apenas no dia 20 de julho, um dia após a final da Copa do Mundo.

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Estreia pode acontecer no Maracanã

O Fluminense volta a jogar no dia 22 de julho, contra o Red Bull Bragantino, pelo Campeonato Brasileiro, no Maracanã. Para estar disponível nessa partida, Hulk precisará ter o nome publicado no BID da CBF até o dia 21 — prazo necessário para regularização antes da rodada.

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É provável que a regularização seja feita a tempo. O clube, inclusive, estuda transformar o jogo em um grande recepção para o atacante no Maracanã, com possibilidade de ativações e apelo para casa cheia. Caso a regularização não aconteça dentro do prazo, a estreia seria adiada para o confronto diante do Grêmio, no dia 26 de julho, fora de casa.

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