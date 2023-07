Juliana Cabral, comentarista da Cazé TV, criticou a CBF por não reconhecer as atletas femininas históricas, além de Marta, no museu da entidade no Rio de Janeiro. A profissional bateu na mesa e falou em reparação histórica. A declaração foi feita após a grande vitória da Seleção Brasileira sobre o Panamá por 4 a 0.