Como ficou a situação das equipes?

Com o triunfo, a Seleção Brasileira chegou a três pontos e quatro gols de saldo, assumindo a liderança do Grupo F da Copa do Mundo Feminina. No outro jogo da chave, França e Jamaica empataram sem gols e ficaram com um ponto cada, além de zero de saldo. Na próxima rodada, as Guerreiras do Brasil enfrentam a seleção europeia, que está entre as favoritas para a conquista do título mundial.