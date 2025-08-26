Comentarista chama atenção para detalhe na goleada do Flamengo: ‘Não é só pelos gols’

O Flamengo goleou o Vitória por 8 a 0, na última segudna-feira (25), no Maracanã, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após o resultado, o jornalista Vitor Sérgio Rodrigues, da TNT Sports, chamou atenção para a qualidade dos gols da equipe de Filipe Luís.

Em um vídeo publicado nas redes sociais, o comunicador elogiou o resultado construído pelo Rubro-Negro. Ao analisar a partida, VSR destacou o fato da goleada ter sido construída por jogadas imponente e belas, que destacaram o bom futebol praticado pelo clube. Além disso, ele também elogiou a postura dos jogadores.

- O Flamengo superou as antigas goleadas (dos pontos corridos) com um 8 a 0 imponente. Não foi só pelos oito gols, mas pela beleza deles. Foi uma atuação fantástica da equipe. Isso, seja pelo resultado em si e pelo nível de futebol jogado pela equipe de Filipe Luís - iniciou o jornalista, antes de completar.

- A equipe abriu 7 a 0 faltando meia hora ainda para terminar o jogo. Mas o Flamengo não fez uma gracinha no jogo. Não teve caneta, balão, a equipe continuou procurando o gol. Imagino que o Filipe Luís tenha participação nisso. O Vitória, por outro lado, também não deu um ponta pé - concluiu.

Como foi o jogo?

O início do confronto no Maracanã contou com uma intensidade incrível do Flamengo, que aos quatro minutos de jogo já estava vencendo por 2 a 0. Quem abriu o placar foi Samuel Lino, que marcou o seu primeiro gol com a camisa rubro-negro. Logo após a saída de bola do Vitória, com os flamenguistas ainda comemorando o tento na arquibancada, Pedro, com extrema categoria, aumentou o marcador. Na saída do goleiro Lucas Arcanjo, o camisa 9, de volta ao time titular, deu um toquinho de cobertura.

Mas não parou por aí. Arrascaeta, que deu assistência para os gols de Samuel Lino e Pedro, aumentou o marcador aos 34'. O camisa 10, participou da jogada desde o início do jogo, acertou um chutaço com a perna esquerda, sem chance para o goleiro.

A partir daí, o Flamengo diminuiu o ritmo, mas seguiu com o domínio da bola. Do estádio, a impressão dos torcedores é que o time carioca poderia ter ido ao intervalo com uma diferença ainda maior no placar.

Assim como no primeiro tempo, o Flamengo balançou a rede do Vitória duas vezes em menos de cinco minutos, e mais uma vez com a dupla Pedro e Samuel Lino. Com muita festa da torcida no Maracanã, que pedia mais um gol, Luiz Araújo marcou o sexto gol.

A atuação brilhante do Flamengo foi coroada com um hat-trick de Pedro. No sétimo gol rubro-negro, o camisa 9 deu um elástico em Lucas Halter antes de finalizar, em um gol de placa.

Teve mais! Bruno Henrique, de pênalti, marcou o oitavo gol da vitória. Aliás, o fator interessante é que Pedro, batedor oficial do Flamengo, deu a bola para o companheiro bater.