Mauro Cezar desabafa e aponta melhor do Flamengo em goleada: ‘Trouxas’

Mauro Cezar e Flamengo têm uma relação de muitos anos. Depois da goleada histórica de 8 a 0 em cima do Vitória, o jornalista lembrou dos tempos que começou a ir ao Maracanã, na década de 70. Além disso, em live, fez desabafo e apontou o melhor jogador do time nesta segunda-feira (25).

No Maracanã, os gols da goleada histórica foram de Pedro (3x), Samuel Lino (2x), Arrascaeta, Luiz Araújo e Bruno Henrique. O que se viu no estádio carioca foi um time com sede e garra de ser campeão, diante de uma equipe que não soube o que fazer em campo. Essa, aliás, foi a maior goleada do Rubro-Negro na competição.

Quando acabou o jogo, Mauro Cezar abriu uma live no YouTube e apontou Samuel Lino, do Flamengo, como melhor em campo. Logo depois, o jornalista fez um desabafo.

- Grande atuação do Pedro, mas o que fez o Samuel Lino: dois gols e três assistências. Joga apra cacete, né?. O cara joga muito - começou Mauro Cezar, torcedor do Flamengo e jornalista.

- Se vocês tiverem "X", vão poder se divertir bastante com alguns trouxas. Torcedores de outro clube (Palmeiras), muito trouxas. Ficaram durante o tempo cobrando que eu fizesse uma contagem de quantos minutos o Samuel Lino estava no Flamengo sem marcar nenhum gol, porque eu fiz essa contagem do Vitor Roque quando ele chegou, um número que me assustou - desabafou.

Mauro Cezar se empolgou com goleada do Flamengo (Foto: Reprodução)

Como foi a goleada do Flamengo?

O início do confronto no Maracanã contou com uma intensidade incrível do Flamengo, que aos quatro minutos de jogo já estava vencendo por 2 a 0. Quem abriu o placar foi Samuel Lino, que marcou o seu primeiro gol com a camisa rubro-negro. Logo após a saída de bola do Vitória, com os flamenguistas ainda comemorando o tento na arquibancada, Pedro, com extrema categoria, aumentou o marcador. Na saída do goleiro Lucas Arcanjo, o camisa 9, de volta ao time titular, deu um toquinho de cobertura.

Mas não parou por aí. Arrascaeta, que deu assistência para os gols de Samuel Lino e Pedro, aumentou o marcador aos 34'. O camisa 10, participou da jogada desde o início do jogo, acertou um chutaço com a perna esquerda, sem chance para o goleiro.

A partir daí, o Flamengo diminuiu o ritmo, mas seguiu com o domínio da bola. Do estádio, a impressão dos torcedores é que o time carioca poderia ter ido ao intervalo com uma diferença ainda maior no placar.

Assim como no primeiro tempo, o Flamengo balançou a rede do Vitória duas vezes em menos de cinco minutos, e mais uma vez com a dupla Pedro e Samuel Lino. Com muita festa da torcida no Maracanã, que pedia mais um gol, Luiz Araújo marcou o sexto gol.

A atuação brilhante do Flamengo foi coroada com um hat-trick de Pedro. No sétimo gol rubro-negro, o camisa 9 deu um elástico em Lucas Halter antes de finalizar, em um gol de placa.

Teve mais! Bruno Henrique, de pênalti, marcou o oitavo gol da vitória. Aliás, o fator interessante é que Pedro, batedor oficial do Flamengo, deu a bola para o companheiro bater. Goleada do Flamengo no Maracanã.