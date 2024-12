Comentário de medalhão da Série A em post de Richarlison empolga torcedores

Sonho do Fluminense para 2025, Richarlison publicou uma foto que repercutiu nas redes sociais na última quarta-feira (18). Nas respostas do post, o zagueiro Thiago Silva, do Tricolor, publicou um emoji de olhos, o que foi suficiente para torcedores se empolgarem.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Presidente do Fluminense, Mário Bittencourt afirmou que já fez um contato formal com o Tottenham-ING em busca da contratação. O Tricolor busca um empréstimo por um ano de Richarlison, que seria o grande astro da equipe na disputa do Mundial de Clubes de 2025.

Richarlison, no entanto, não desperta interesse só do Fluminense no Brasil. O jogador também estaria no radar de Flamengo e Palmeiras, que assim como o Tricolor, disputam o Mundial do ano que vem.

continua após a publicidade

➡️ Mercado da Bola: Flamengo tem interesse na contratação de Richarlison, do Tottenham

Revelado pelo América-MG, Richarlison se destacou pelo Fluminense entre 2016 e 2017. Após brilhar pelo Tricolor, o jogador foi contratado pelo Watford-ING e, um ano depois, foi comprado pelo Everton-ING. O atacante de 27 anos chegou ao Tottenham em 2022.

➡️ Palmeiras pode ter Richarlison por empréstimo para o Mundial?

Como foi a conversa entre Mário e Richarlison?

Mário Bittencourt revelou ter conversado com Richarlison por ligação telefônica e deu detalhes do papo com o atacante do Tottenham. O mandatário afirmou que montou uma operação para contar com ele no Fluminense por conta da esperança dada pelo atleta.

continua após a publicidade

- Eu falei com ele diretamente e ele não disse "não". Ele ama o Fluminense, mas ele disse pra conversar com o clube. Disse que se a gente conseguir montar uma operação e for do desejo dele e do clube, que ele viria para o Brasil vestir a nossa camisa.