Eric Faria analisa polêmica de Flamengo x Palmeiras: ‘Lance claro’

A polêmica de arbitragem marcou a partida entre Flamengo e Palmeiras, neste domingo (19), no Maracanã. O comentarista Eric Faria, durante a transmissão do jogo no Premiere, foi taxativo ao analisar um possível pênalti não marcado em Gustavo Gómez logo no início do jogo: "lance claro".

A jogada aconteceu em uma cobrança de escanteio a favor do Palmeiras. O zagueiro Gustavo Gómez subiu para cabecear e sofreu um contato pelas costas do meio-campista Jorginho, do Flamengo, dentro da área. O árbitro Wilton Pereira Sampaio mandou o jogo seguir, mesmo com intensa reclamação dos jogadores palmeirenses, e o VAR não recomendou a revisão do lance.

Para o comentarista Eric Faria, a decisão de campo foi equivocada. Ele concordou com a análise do consultor de arbitragem PC Oliveira e não teve dúvidas ao cravar a penalidade.

— Tudo de ruim que poderia acontecer no jogo nos primeiros minutos aconteceu, um pênalti claro que o árbitro preferiu não dar. Eu concordo com o PC de Oliveira, foi pênalti. O Jorginho colocou as duas mãos nas costas do Gustavo Gómez — disse Eric Faria, que também analisou as consequências da decisão:

— E aí, quando você não marca esse pênalti, você tem toda consequência disso, do comportamento, do campo, da arquibancada, das comissões técnicas. É um lance claro de pênalti não marcado.

Jorginho faz contato nas costas de Gustavo Gómez em Flamengo e Palmeiras. (Foto: Reprodução)

O confronto entre Flamengo e Palmeiras neste domingo é tratado como a 'final antecipada' do Campeonato Brasileiro, prometendo agitar a briga acirrada pelo título. Apenas três pontos separam o líder Verdão (61 pontos) do vice-líder Rubro-Negro (58), tornando a partida crucial para as pretensões de ambos. Uma vitória do Flamengo iguala a pontuação na tabela, embora o time paulista permaneça na frente pelo número de vitórias (19 contra 17). Além da importância na classificação, a partida chega cercada de tensão nos bastidores, marcada por polêmicas recentes, como a visita surpresa da Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem (ABCD) ao treino do time carioca na última sexta-feira.