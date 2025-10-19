Lance de Andreas Pereira em Flamengo x Palmeiras viraliza: ‘Aconteceu’

Ao cobrar uma falta próximo da área do Flamengo, Andreas Pereira escorregou no campo, molhado pela chuva, e o lance rapidamente viralizou nas redes. Os comentários fazem referência a falha de Andreas Pereira quando perdeu a bola para o gol de Deyverson na final entre Flamengo x Palmeiras, na Libertadores de 2021.

Andreas Pereira é vaiado pela torcida do Flamengo no Maracanã

Andreas Pereira é um dos personagens centrais do duelo entre Flamengo e Palmeiras, decisivo na corrida pelo título do Brasileirão. Hoje defendendo o Verdão, o meia reencontrará um Maracanã agora hostil e aposta na boa fase desde o retorno ao Brasil para se firmar como um dos protagonistas do time de Abel Ferreira.

Em 2021, Andreas Pereira falhou em lance decisivo na final da Libertadores contra o Palmeiras (Foto: Alexandre Vidal/Flamengo)

Antes mesmo da bola rolar para o clássico, muitos torcedores do Flamengo começaram a vaiar Andreas Pereira, do Palmeiras. Quando o telão anunciou o nome do camisa 8 na escalação, parte do Maracanã veio abaixo. Além do momento da escalação, a torcida do Flamengo começou a vaiar toda vez que o jogador pegava na bola.

De uma das referências técnicas, Andreas se transformou no principal vilão do Flamengo após falhar no lance que resultou no gol de Deyverson, responsável por garantir o título da Libertadores ao Palmeiras. Na ocasião, recebeu passe de David Luiz na intermediária defensiva, se atrapalhou com a posse e escorregou justamente na chegada do atacante rival, que partiu livre para vencer o goleiro Diego Alves.