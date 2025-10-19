Caio Ribeiro aponta erro da arbitragem em Flamengo x Palmeiras: ‘Claríssimo’

Flamengo e Palmeiras estão se enfrentando pelo Campeonato Brasileiro em um jogo repleto de emoções neste domingo (19). Até aqui, o Rubro-Negro vai vencendo por 3 a 1, e Caio Ribeiro apontou um erro de arbitragem.

continua após a publicidade

Quando o placar de Flamengo e Palmeiras estava 0 a 0, Jorginho se enroscou com Gustavo Gómez dentro da área. O paraguaio foi para o chão e se desesperou pedindo pênalti, mas Wilton Pereira Sampaio não marcou, e o VAR também não interferiu.

➡️Atitude de torcedores com Andreas em Flamengo x Palmeiras viraliza: ‘Tadinho’

Para Caio Ribeiro, o pênalti deveria ser marcado. Na transmissão da Globo, PC Oliveira também apontou que Wilton Pereira errou.

- O pênalti é claríssimo porque não tem disputa de bola. O Jorginho vai com as duas mãos em cima do Gustavo Gómez. Esse é o grande erro da arbitragem no primeiro tempo - analisou Caio Ribeiro.

continua após a publicidade

Jogadores de Flamengo e Palmeiras reclamam com Wilton Pereira Sampaio (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Veja o lance polêmico em Flamengo x Palmeiras

Jogo pode ser final antecipada do Brasileirão

Flamengo e Palmeiras se enfrentam, neste domingo (19), às 16h (de Brasília), no Maracanã, pela 29ª rodada do Brasileirão, no que pode ser a final antecipada do campeonato. O duelo promete fortes emoções e vai agitar a disputa pelo título da competição mais importante do futebol nacional.

Atualmente, as equipes ocupam a primeira e segunda colocação na tabela. Apenas três pontos os separam. O Verdão lidera a competição com 61 pontos, mas é seguido de perto pelo Rubro-Negro, que soma 58.

continua após a publicidade

📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Se o Rubro-Negro vencer o Verdão, iguala a pontuação do concorrente, mas ainda fica em segundo pelo número de vitórias. Os comandados de Abel Ferreira tem 19, enquanto os de Filipe Luís tem 17 triunfos. Mesmo com a vitória, o Rubro-Negro chegaria a 18 vitórias, uma a menos que o Palestra.