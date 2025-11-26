Internacional terá retorno de três jogadores para enfrentar o Vasco

A preparação para enfrentar o Vasco, sexta-feira (28), no estádio São Januário, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro, já começou do Beira-Rio. Em meio à mobilização para voltar a vencer e, assim, se afastar da zona de rebaixamento, o Internacional terá o retorno de três jogadores para o duelo que ganhou contornos de confronto direto. Luis Otávio, Bruno Tabata e Carbonero retornam após cumprirem suspensão automática.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Colorado agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Internacional

O Colorado tem 41 pontos, na 15ª posição, a três pontos do Santos, 17º e primeiro no Z4. Já o Gigante da Colina está duas colocações à frente, com 42 pontos, também com riscos de cair.

Retorno de três jogadores

Os trabalhos de preparação para pegar a equipe carioca, iniciados na tarde de terça (25) e com novas sessões nesta quarta (26) e na quinta (27), definirão se Luis Otávio, Bruno Tabata e Carbonero retornam à equipe ou não. A tendência é que pelo menos dois deles, o volante e o atacante, retomem suas titularidades.

continua após a publicidade

O camisa 39 iniciou seis das sete partidas que atuou com os Díaz. Já o 7 tem chances de entrar no time no lugar de Rafael Borré, que deve ficar de fora devido ao desperdício de oportunidades e na ausência de gols na temporada – foram apenas oito em 44 partidas.

O garoto da base, porém, terá que mostrar serviço nos treinamentos, já que o trio de volantes que atuou contra o Santos – Thiago Maia, Alan Rodríguez e Bruno Gomes – foi elogiado internamente pela comissão técnica. Já o colombiano deve retomar a parceria com Vitinho e Alan Patrick na frente.

continua após a publicidade

Dessa forma, uma provável escalação teria Rochet; Aguirre (Bruno Gomes), Mercado, Vitão e Bernabei; Thiago Maia, Alan Rodríguez e Bruno Gomes (Luis Otávio); Alan Patrick; Vitinho e Carbonero.

Faltam três rodadas

Em 15º, com 41 pontos, o Inter tem ainda três partidas pelos Brasileirão. Dois dos confrontos são fora de casa: nesta sexta (28), vai ao Rio de Janeiro, enfrentar o Vasco. No dia 3, joga como o São Paulo, na Vila Belmiro. O Colorado só volta a jogar no Beira-Rio na última rodada, em 7 de dezembro, contra o Bragantino.

Apesar do empate em 1 a 1 com o Santos, segunda (24), em Porto Alegre, conforme acompanhamento feito pelo Departamento de Matemática da UFMG, o Alvirrubro tem 6,5% de ser rebaixado para a Série A.

28/11 – Sexta – 19h30min – estádio São Januário – Vasco x Internacional

3/12 – Quarta – 20h – Vila Belmiro – São Paulo x Internacional

7/12 – Domingo – 16h – estádio Beira-Rio - Internacional x Bragantino