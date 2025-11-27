Leitura labial revela dica de Arrascaeta para Samuel Lino no Flamengo

O grande destaque do time de Filipe Luís em 2025 é um amor antigo da Nação Rubro-Negra: Giorgian de Arrascaeta. No empate do Flamengo com o Atlético-MG, o meia foi preservado, mas entrou no decorrer da partida. Um dublador especializado em leitura labial revelou que o jogador deu uma dica ao companheiro Samuel Lino.

Desde que chegou ao Flamengo, Samuel Lino tem atuado como ponta-esquerda. O jovem se notabilizou pela velocidade e jogadas na beirada do campo, mas nem sempre essa é a melhor alternativa.

Pela leitura labial do dublador Gustavo Machado, Arrascaeta pediu para que Samuel Lino explorasse mais o espaço entre os zagueiros do Atlético-MG.

- Samuel, entra, entra pelo meio! - falou Arrascaeta em Atlético x Flamengo. O camisa 10 ainda gesticulou para o companheiro.

Além da dica do uruguaio, o dublador captou outro diálogo entre jogadores do Rubro-Negro. Dessa vez, entre a dupla de zaga titular do Rubro-Negro no duelo: Léo Pereira e Danilo.

- Eu te falei, Léo. Pressiona, C@#$%* - gritou Danilo para Léo Pereira.

Arrascaeta comemora gol do Flamengo contra o Sport (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Veja diálogo dos jogadores do Flamengo

Como foi o empate

O primeiro tempo na Arena MRV mostrou um Flamengo dominante contra o Atlético-MG em volume e criação, mas incapaz de transformar superioridade em gol. Mesmo com maior posse, mais finalizações e três ocasiões claras do lado rubro-negro, o Atlético-MG soube ser eficiente e abriu o placar na única grande oportunidade que teve. Em jogada construída pelo lado esquerdo, Dudu venceu Emerson Royal, foi à linha de fundo e serviu Bernard, que finalizou para abrir o placar e levar o Galo em vantagem para o intervalo.

O Fla, apesar de não ter feito uma grande primeira etapa, produziu o suficiente para alterar o cenário. Samuel Lino acertou a trave em uma das chegadas mais perigosas, Everson evitou o empate ao defender uma cabeçada à queima-roupa, e Léo Pereira desperdiçou a chance mais clara ao finalizar, cara a cara com o gol, para fora. A equipe alternou ataques pelos dois lados, mas esbarrou na própria falta de precisão. O Atlético, por sua vez, apostou no contra-ataque e insistiu em jogadas pela esquerda, de onde saiu o gol de Bernard em Flamengo x Atlético-MG.

Atrás do placar, Filipe Luís acionou os principais jogadores no banco de reservas. Bruno Henrique, logo no intervalo, Arrascaeta e Jorginho, logo aos oito minutos, entraram em campo. O Rubro-Negro se postou no campo de ataque buscando furar a retranca do Galo. Aos 13', Samuel Lino teve mais uma oportunidade de marcar de cabeça, mas Everson fez outra grande defesa em Flamengo x Atlético-MG.

O domínio do Flamengo na posse de bola se manteve, mas o controle não se converteu em muitas chances. Já aos 44 minutos, Gonzalo Plata recebeu cruzamento de Léo Pereira e cabeceou para acertar a trave. O gol saiu aos 46', com Danilo lançando a bola na área e Bruno Henrique, de cabeça, igualando o placar na Arena MRV. O empate entre Flamengo e Atlético-MG, contudo, não foi o suficiente para confirmar o título do Brasileirão para o Rubro-Negro nesta rodada.