Vasco terá reforço importante para duelo com o Internacional

Philippe Coutinho será o principal reforço do Vasco para tentar pôr fim à sequência de derrotas da equipe no Campeonato Brasileiro. Suspenso na última rodada, o meia tem retorno confirmado para o jogo desta sexta-feira (28), diante do Internacional, em São Januário.

continua após a publicidade

➡️Vasco quer que linha do VLT chegue até 'novo' São Januário

Coutinho vive a melhor sequência no Vasco desde que retornou ao clube, em julho do ano passado. O jogador, que conviveu com lesões e problemas físicos nos primeiros meses de retorno, emendou 23 partidas consecutivas neste segundo semestre. A contagem parou justamente no domingo passado, porque ele precisou cumprir suspensão na derrota para o Bahia.

Como e hábito, Fernando Diniz comandou treino fechado nessa quarta-feira, mas imagens divulgadas pela Vasco TV mostraram Coutinho plenamente à vontade no treinamento, o que garante o seu retorno ao time.

continua após a publicidade

Diniz, contudo, não terá duas opções de banco para o jogo com o Inter. David foi expulso no segundo tempo da partida na Fonte Nova, enquanto Tchê Tchê recebeu o terceiro cartão amarelo.

Assim, a provável escalação do Vasco para o jogo com Internacional tem Léo Jardim; Paulo Henrique, Carlos Cuesta, Robert Renan e Lucas Piton; Hugo Moura, Cauan Barros e Philippe Coutinho; Andres Gomez, Nuno Moreira e Rayan

continua após a publicidade

Vasco precisa vencer para se livrar do risco de rebaixamento

O jogo desta sexta-feira é apontado como crucial para o Vasco. Com 42 pontos, o time ocupa a 13ª colocação na tabela e está a quatro pontos do Z-4. Mas, se vencer, o cruz-maltino chegará aos 45, pontuação que historicamente tem sido suficiente para assegurar a permanência na elite.

Mais do que afastar qualquer risco de queda, a vitória daria tranquilidade para o time do técnico Fernando Diniz mudar o foco para as semifinais da Copa do Brasil, que começam a ser disputadas ao fim do Brasileirão.