O Lance! informa onde assistir a Corinthians x Santos, que se enfrentam com Neymar como protagonista, nesta quarta-feira (12), em duelo válido pela 9ª rodada do Campeonato Paulista. A bola rola às 21h35 (de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo (SP), com transmissão Record (TV aberta), CazéTV (YouTube) e Paulistão+(pay-per-view), por meio das plataformas UOL Play, Nosso Futebol, Zapping. ➡️ 30 dias grátis para ver CazéTV no Prime Video

Corinthians e Santos fazem clássico estrelado pela fase de grupos do Paulistão. De um lado, o Timão conta com Memphis Depay. Do outro, o Peixe terá Neymar.

Na tabela, o Corinthians segue na liderança do grupo A, com 22 pontos (sete vitórias, um empate e uma derrota). Por outro lado, o Santos está na terceira colocação do grupo B, atrás de Portuguesa e Guarani, com 9 pontos (duas vitórias, três empates e três derrotas).

Onde assistir a Conrinthians x Santos, com presença de Neymar

✅ FICHA TÉCNICA

Corinthians x Santos

9ª Rodada - Campeonato Paulista

📆 Data e horário: quarta-feira, 12 de fevereiro de 2025, às 21h35 (de Brasília);

📍 Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

📺 Onde assistir: Record (TV aberta), CazéTV (YouTube) e Paulistão+(pay-per-view), por meio das plataformas UOL Play, Nosso Futebol, Zapping;

🟨 Árbitro: Edina Alves Batista

🚩 Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis e Alex Ang Ribeiro

🖥️ VAR: Adriano de Assis Miranda

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Corinthians (Técnico: Ramón Diaz)

Hugo Souza; Matheuzinho (Léo Maná), André Ramalho, Cacá, Hugo; Raniele, André Carrillo, Alex Santana, Igor Coronado (Rodrigo Garro); Memphis Depay, Yuri Alberto.

❌ Desfalques: Gustavo Henrique (lesão no tendão patelar do músculo adutor da perna direita), Maycon (cirurgia no joelho), Breno Bidon e Felipe Longo (Seleção Sub-20)

⁉️ Dúvida: Talles Magno (viagem aos EUA para resolver documentação)

Santos (Técnico: Pedro Caixinha)

Gabriel Brazão; Leo Godoy, Zé Ivaldo (João Basso), Luan Peres, Escobar; Tomás Rincón, Diego Pituca, Neymar; Soteldo, Tiquinho Soares, Guilherme.

❌ Desfalques: Willian Bigode (lesão na coxa direita), Aderlan (lesão no joelho esquerdo) e Souza (ruptura da sindesmose do tornozelo direito)

