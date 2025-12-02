Juventude x Santos – Palpites, análise e odds
Confira os palpites e odds para Juventude x Santos pelo Campeonato Brasileiro
- Matéria
- Mais Notícias
O Lance apresenta os melhores palpites para Juventude x Santos pela 37ª rodada da Campeonato Brasileiro. O confronto acontece nesta quarta-feira, 03 de dezembro, às 19h30 (horário de Brasília), diretamente do Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul - RS. Confira nossos palpites, análise detalhada e as melhores odds disponíveis.
Palpite do Lance para Juventude x Santos (03/12/2025)
Vitória do Santos (1,78 na Betsson)
+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.
O nosso palpite é na vitória do Santos. Mesmo atuando fora de casa, o momento é amplamente favorável ao Peixe. A equipe chega embalada por quatro partidas sem derrota — duas vitórias e dois empates — resultados fundamentais para mantê-la fora da zona de rebaixamento e depender apenas de si para permanecer na primeira divisão.
O Juventude, já rebaixado, vive um ritmo competitivo bem diferente e utiliza as últimas rodadas apenas como preparação para a próxima temporada. Além disso, o histórico recente favorece o Santos: nos últimos três confrontos entre as equipes, o Peixe venceu todos. Em um recorte maior, considerando as últimas dez partidas, foram seis vitórias santistas.
Outros palpites para Juventude x Santos
- Ambas as equipes marcam (1,85 na Betsson)
- Mais de 2,5 gols (1,96 na Betsson)
- Mais de 10,5 escanteios (2,05 na Betsson)
+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.
Os palpites projetam uma partida movimentada no Alfredo Jaconi. Mesmo já rebaixado, o Juventude busca dar uma resposta à sua torcida em casa, iniciando o processo de preparação para a próxima temporada. Do outro lado, o Santos encara o confronto como uma verdadeira decisão, tentando evitar qualquer risco de rebaixamento.
O cenário estatístico reforça o prognóstico: nas últimas quatro partidas do Juventude, ambas as equipes marcaram. Já no retrospecto recente do Santos, em seis das últimas dez partidas tivemos gols dos dois lados. Outro ponto importante é que, em quatro dos últimos sete jogos do Jaconero como mandante, a linha de mais de 2,5 gols foi batida.
Além disso, a tendência é que o Santos assuma o controle do jogo desde o início, buscando a vitória e melhorando seu saldo de gols. Essa postura naturalmente aumenta o volume ofensivo e, consequentemente, o número de escanteios. O histórico recente confirma essa tendência: o Peixe ultrapassou a marca de 10,5 escanteios em sete das últimas oito partidas.
Análise e Forma dos Times
Juventude - Momento e escalação
O Juventude utilizará as duas partidas restantes em 2025 para iniciar o planejamento e a preparação para a próxima temporada. Vindo de uma sequência de três jogos sem vitória, a equipe empatou por 1 a 1 com o Bahia na última rodada, resultado que confirmou matematicamente o rebaixamento e encerrou qualquer chance de permanência na Série A.
Para o confronto, Thiago Carpini não contará com Caíque, que cumprirá suspensão automática. A boa notícia é o retorno de Igor Formiga, liberado após suspensão na rodada anterior. Seguem fora Lucas Fernandes, Peixoto, Wilker Ángel e Gilberto, todos com problemas físicos.
Provável escalação do Juventude: Jandrei; Luan Freitas, Rodrigo Sam e Marcos Paulo (Jadson); Igor Formiga, Jadson, Mandaca, Nenê e Marcelo Hermes; Rafael Bilu (Giovanny) e Taliari. Técnico: Thiago Carpini.
Santos - Momento e escalação
O Santos vive um momento de recuperação e confiança nas últimas partidas. Já são quatro jogos sem derrota, sequência que fez a equipe depender apenas de si nesta reta final do Campeonato Brasileiro. Em 16º lugar, com 41 pontos, o Peixe precisa encarar as duas rodadas restantes como verdadeiras decisões.
Neymar atuou no sacrifício na última partida, mas foi fundamental para o resultado, e a expectativa é de que esteja em campo novamente contra o Juventude. A única ausência confirmada é Escobar, que sofreu uma lesão muscular e está fora. Assim, Juan Pablo Vojvoda deve manter a base da equipe que venceu o Sport na rodada passada.
Provável escalação do Santos: Gabriel Brazão; Igor Vinicius, Adonis Frías, Zé Ivaldo (Luan Peres) e Souza; João Schmidt, Willian Arão, Barreal, Guilherme, Neymar e Lautaro Díaz (Tiquinho Soares). Técnico: Juan Pablo Vojvoda.
Confronto direto e estatísticas de Juventude x Santos
O histórico recente entre Juventude x Santos é fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:
Últimos cinco jogos entre Juventude x Santos
- 04/08/2025 - Santos 3 x 1 Juventude (Campeonato Brasileiro)
- 10/10/2022 - Santos 4 x 1 Juventude (Campeonato Brasileiro)
- 14/06/2022 - Juventude 1 x 2 Santos (Campeonato Brasileiro)
- 26/09/2021 - Juventude 3 x 0 Santos (Campeonato Brasileiro)
- 12/06/2021 - Santos 0 x 0 Juventude (Campeonato Brasileiro)
Estatísticas e curiosidades de Juventude x Santos
- Juventude e Santos já se enfrentaram 25 vezes em partidas oficiais, com 12 vitórias do Peixe, nove empates e quatro vitórias do Jaconero
- O Santos venceu os últimos três confrontos contra o Juventude
- Em quatro dos últimos cinco duelos entre as equipes, tivemos mais de 2,5 gols
- Das últimas oito partidas do Santos, tivemos mais de 10,5 escanteios em sete oportunidades
Comparação de Odds para Juventude x Santos
Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de vencedor do encontro:
|Casa de Apostas
|Juventude
|Empate
|Santos
Betsson
4,30
3,55
1,78
Betano
4,55
3,65
1,80
Br4bet
4,50
3,60
1,75
Resumo dos palpites do Lance para Juventude x Santos
- Vitória do Santos (1,78 na Betsson)
- Ambas as equipes marcam (1,85 na Betsson)
- Mais de 2,5 gols (1,96 na Betsson)
- Mais de 10,5 escanteios (2,05 na Betsson)
Confira também o nosso artigo com os principais palpites de hoje.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias