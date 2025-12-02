Juventude x Santos – Palpites, análise e odds

O Lance apresenta os melhores palpites para Juventude x Santos pela 37ª rodada da Campeonato Brasileiro. O confronto acontece nesta quarta-feira, 03 de dezembro, às 19h30 (horário de Brasília), diretamente do Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul - RS. Confira nossos palpites, análise detalhada e as melhores odds disponíveis.

Palpite do Lance para Juventude x Santos (03/12/2025)

Vitória do Santos (1,78 na Betsson)

O nosso palpite é na vitória do Santos. Mesmo atuando fora de casa, o momento é amplamente favorável ao Peixe. A equipe chega embalada por quatro partidas sem derrota — duas vitórias e dois empates — resultados fundamentais para mantê-la fora da zona de rebaixamento e depender apenas de si para permanecer na primeira divisão.

O Juventude, já rebaixado, vive um ritmo competitivo bem diferente e utiliza as últimas rodadas apenas como preparação para a próxima temporada. Além disso, o histórico recente favorece o Santos: nos últimos três confrontos entre as equipes, o Peixe venceu todos. Em um recorte maior, considerando as últimas dez partidas, foram seis vitórias santistas.

Outros palpites para Juventude x Santos

Ambas as equipes marcam (1,85 na Betsson) Mais de 2,5 gols (1,96 na Betsson) Mais de 10,5 escanteios (2,05 na Betsson)

Os palpites projetam uma partida movimentada no Alfredo Jaconi. Mesmo já rebaixado, o Juventude busca dar uma resposta à sua torcida em casa, iniciando o processo de preparação para a próxima temporada. Do outro lado, o Santos encara o confronto como uma verdadeira decisão, tentando evitar qualquer risco de rebaixamento.

O cenário estatístico reforça o prognóstico: nas últimas quatro partidas do Juventude, ambas as equipes marcaram. Já no retrospecto recente do Santos, em seis das últimas dez partidas tivemos gols dos dois lados. Outro ponto importante é que, em quatro dos últimos sete jogos do Jaconero como mandante, a linha de mais de 2,5 gols foi batida.

Além disso, a tendência é que o Santos assuma o controle do jogo desde o início, buscando a vitória e melhorando seu saldo de gols. Essa postura naturalmente aumenta o volume ofensivo e, consequentemente, o número de escanteios. O histórico recente confirma essa tendência: o Peixe ultrapassou a marca de 10,5 escanteios em sete das últimas oito partidas.

Análise e Forma dos Times

Juventude - Momento e escalação

O Juventude utilizará as duas partidas restantes em 2025 para iniciar o planejamento e a preparação para a próxima temporada. Vindo de uma sequência de três jogos sem vitória, a equipe empatou por 1 a 1 com o Bahia na última rodada, resultado que confirmou matematicamente o rebaixamento e encerrou qualquer chance de permanência na Série A.

Para o confronto, Thiago Carpini não contará com Caíque, que cumprirá suspensão automática. A boa notícia é o retorno de Igor Formiga, liberado após suspensão na rodada anterior. Seguem fora Lucas Fernandes, Peixoto, Wilker Ángel e Gilberto, todos com problemas físicos.

Provável escalação do Juventude: Jandrei; Luan Freitas, Rodrigo Sam e Marcos Paulo (Jadson); Igor Formiga, Jadson, Mandaca, Nenê e Marcelo Hermes; Rafael Bilu (Giovanny) e Taliari. Técnico: Thiago Carpini.

Santos - Momento e escalação

O Santos vive um momento de recuperação e confiança nas últimas partidas. Já são quatro jogos sem derrota, sequência que fez a equipe depender apenas de si nesta reta final do Campeonato Brasileiro. Em 16º lugar, com 41 pontos, o Peixe precisa encarar as duas rodadas restantes como verdadeiras decisões.

Neymar atuou no sacrifício na última partida, mas foi fundamental para o resultado, e a expectativa é de que esteja em campo novamente contra o Juventude. A única ausência confirmada é Escobar, que sofreu uma lesão muscular e está fora. Assim, Juan Pablo Vojvoda deve manter a base da equipe que venceu o Sport na rodada passada.

Provável escalação do Santos: Gabriel Brazão; Igor Vinicius, Adonis Frías, Zé Ivaldo (Luan Peres) e Souza; João Schmidt, Willian Arão, Barreal, Guilherme, Neymar e Lautaro Díaz (Tiquinho Soares). Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

Confronto direto e estatísticas de Juventude x Santos

O histórico recente entre Juventude x Santos é fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:

Últimos cinco jogos entre Juventude x Santos

04/08/2025 - Santos 3 x 1 Juventude (Campeonato Brasileiro)

10/10/2022 - Santos 4 x 1 Juventude (Campeonato Brasileiro)

14/06/2022 - Juventude 1 x 2 Santos (Campeonato Brasileiro)

26/09/2021 - Juventude 3 x 0 Santos (Campeonato Brasileiro)

12/06/2021 - Santos 0 x 0 Juventude (Campeonato Brasileiro)

Estatísticas e curiosidades de Juventude x Santos

Juventude e Santos já se enfrentaram 25 vezes em partidas oficiais, com 12 vitórias do Peixe, nove empates e quatro vitórias do Jaconero O Santos venceu os últimos três confrontos contra o Juventude Em quatro dos últimos cinco duelos entre as equipes, tivemos mais de 2,5 gols Das últimas oito partidas do Santos, tivemos mais de 10,5 escanteios em sete oportunidades

Comparação de Odds para Juventude x Santos

Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de vencedor do encontro:

Casa de Apostas Juventude Empate Santos Betsson 4,30 3,55 1,78 Betano 4,55 3,65 1,80 Br4bet 4,50 3,60 1,75

Resumo dos palpites do Lance para Juventude x Santos

Vitória do Santos (1,78 na Betsson) Ambas as equipes marcam (1,85 na Betsson) Mais de 2,5 gols (1,96 na Betsson) Mais de 10,5 escanteios (2,05 na Betsson)

