O jogo contra o Grêmio terá um peso importante na reta final de Brasileirão para o Fluminense. Além de somar mais três pontos na disputa pela vaga direta na Libertadores, o Tricolor carioca tem um tabu diante do gaúcho.

A última vitória do Flu em Porto Alegre foi em maio de 2019, na vitória épica por 5 a 4 e, antes disso, apenas em 2016. Desde então, acumulou cinco derrotas, sendo quatro pelo Campeonato Brasileiro e uma pelas oitavas de final da Libertadores de 2024.

Na ocasião, Fernando Diniz estava no início de sua primeira passagem por Laranjeiras e Renato Gaúcho comandava o Imortal. O primeiro tempo acabou 3 a 2 para o time da casa, com gols de André Balada, Everton Cebolinha e Jean Pyerre de um lado, e Luciano e Yony González para o outro. Na segunda etapa, Matheus Ferraz e Pedro viraram jogo, Kannemann empatou e, nos acréscimos, Yony deu números finais à partida e garantiu a vitória do Fluminense sobre o Grêmio.

A boa fase e a confiança absorvida da goleada sobre o São Paulo podem ajudar o Flu a voltar a vencer fora de casa, algo que não acontece desde setembro, quando ganhou por 1 a 0 do Vitória em partida válida pela 24ª rodada. Nesta temporada, a equipe tem apenas três vitórias em 18 jogos longe do Rio de Janeiro - seis empates e nove derrotas.

Em 6º lugar, o Fluminense tem 58 pontos e já está garantido na Libertadores de 2026. Contudo, para confirmar a vaga direta, precisa superar o Botafogo, que tem um ponto a mais, e tomar cuidado com o Bahia, que tem um a menos.

O duelo dos Tricolores será na terça-feira (2), às 21h30, na Arena do Grêmio. Depois, encerra o Campeonato Brasileiro no Maracanã, em 7 de dezembro, quando recebe o Tricolor de Aço.

Veja os últimos resultados entre Grêmio x Fluminense

Grêmio 2 x 1 Fluminense (Libertadores2024)

2 x 1 Fluminense (Libertadores2024) Grêmio 1 x 0 Fluminense (Brasileirão 2024

1 x 0 Fluminense (Brasileirão 2024 Grêmio 2 x 1 Fluminense (Brasileirão 2023)

2 x 1 Fluminense (Brasileirão 2023) Grêmio 1 x 0 Fluminense (Brasileirão 2021)

1 x 0 Fluminense (Brasileirão 2021) Grêmio 1 x 0 Fluminense (Brasileirão 2020)

1 x 0 Fluminense (Brasileirão 2020) Grêmio 4 x 5 Fluminense (Brasileirão 2019)

(Brasileirão 2019) Grêmio 0 x 0 Fluminense (Brasileirão 2018)

Grêmio 1 x 0 Fluminense (Brasileirão 2017)

1 x 0 Fluminense (Brasileirão 2017) Grêmio 3 x 1 Fluminense (Copa do Brasil 2017)

3 x 1 Fluminense (Copa do Brasil 2017) Grêmio 0 x 1 Fluminense (Brasileirão 2016)

